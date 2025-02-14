Advertisement
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan RI di World Expo 2025 Osaka

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |09:43 WIB
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan RI di World Expo 2025 Osaka (Foto: Antara)
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas) dan Astra bekerja sama menunjukkan komitmen RI pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Visi Indonesia Emas 2045 di kancah dunia. 
Astra dan Bappenas untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam partisipasi Indonesia di gelaran World Expo 2025 Osaka. Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak, sebagai wujud nyata Astra untuk kembali berkontribusi pada pelaksanaan World Expo yang pada tahun ini dilaksanakan di Osaka, Jepang dengan tema “Designing Future Society for Our Lives” dan akan dimulai selama enam bulan dari 13 April hingga 13 Oktober 2025.

1. Kerjasama Astra dan Bappenas

Seremoni penandatanganan kerja sama dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas dan Astra di Kementerian PPN/Bappenas oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Teni Widuriyanti dan Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto disaksikan oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dan Direktur Astra Gita Tiffani Boer.
“Berbagai kegiatan kolaboratif antar pihak dan lintas negara dapat diupayakan dalam ajang World Expo yang dilaksanakan cukup lama ini, melalui pembelajaran berbagai inovasi dan teknologi untuk menampilkan inovasi dan solusi berkelanjutan, meningkatkan kemitraan global, memperkuat kerja sama diplomasi yang didorong dengan partisipasi salah satunya dari Astra yang telah memberikan komitmen dukungan untuk keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam World Expo 2025 Osaka,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Jumat (14/2/2025).

 

