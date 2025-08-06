Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Astra International Tbk

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |20:01 WIB
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Astra International Tbk
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Astra International Tbk (Foto: Okezone)
JAKARTA - Segini gaji dan tunjangan pegawai Astra International Tbk. Astra membuka lowongan kerja besar-besaran di 2025. Terbaru, Astra membuka lowongan kerja untuk kantor pusat dan banyak anak usaha dengan total 198 lowongan.

Astra menjadi salah satu perusahaan yang paling diminati calon pekerja. Astra menarik perhatian para pencari kerja karena struktur kompensasi yang kompetitif dan reputasinya sebagai perusahaan besar. Banyak jobseeker mempertimbangkan Astra karena paket gaji dan tunjangannya yang menarik.

Melansir situs karier milik PT Astra Internasional Tbk, menampilkan 198 lowongan kerja yang dibuka saat ini dengan batas lamar hingga 2026. Dalam situs https://career.astra.co.id/lowongan, terdapat syarat dan cara melamar lowongan kerja di Astra.

Tidak hanya untuk kantor pusat Astra Internasional, tetapi tersedia juga lowongan kerja di anak usaha dan cucu usaha Astra Internasional. Tak hanya sektor otomotif, Astra juga bergerak di sektor jasa keuangan, alat berat, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, dan teknologi informasi. 

Lalu berapa gaji jika berkerja di Astra?

Berdasarkan data dari Glassdoor, gaji di Astra sangat bervariasi tergantung lama kerja, posisi dan jenjang jabatan. Mulai dari level intern sampai senior, Astra menawarkan gaji yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan spesialisasi tiap posisi.

 

