HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Masinis KAI, KRL 2025

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |21:10 WIB
Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Masinis KAI, KRL 2025
Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Masinis KAI, KRL 2025 (Foto: KAI)
JAKARTA - Ternyata segini gaji dan tunjangan masinis KAI, KRL 2025. Profesi masinis masih menjadi salah satu pekerjaan yang banyak dibutuhkan di sektor transportasi. 

Salah satunya adalah masinis yang bekerja di bawah naungan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan anak perusahaannya, PT KAI Commuter Indonesia (KCI). 

Lantas, berapa gaji masinis KAI dan KRL pada tahun 2025?

Gaji Masinis KRL 2025

Masinis KRL yang mengoperasikan rute-rute dalam kota seperti Jabodetabek diketahui menerima gaji bersih (take home pay) berkisar Rp6 juta hingga Rp9 juta per bulan. Jumlah tersebut sudah termasuk gaji pokok dan berbagai tunjangan yang menjadi hak masinis. 

Namun, besaran gaji ini bisa berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan jabatan masinis. Selain itu, perhitungan gaji juga akan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.

Beberapa tunjangan yang diterima antara lain.
- Tunjangan risiko
- ⁠Tunjangan perjalanan dinas
- ⁠Tunjangan keluarga (untuk istri dan anak, jika sudah berkeluarga)
- ⁠Emolumen pendidikan sebesar Rp200 ribu hingga Rp600 ribu per bulan

Masinis KRL umumnya bekerja dengan sistem shift selama 6 hingga 8 jam per hari.

 

