KRL Bogor-Jakarta Hanya Sampai Stasiun Manggarai karena Kereta Anjlok, Penumpang Menumpuk

KRL Anjlok di Stasiun Jakarta Kota (Foto: Okezone)

JAKARTA - KRL Commuterline Bogor-Jakarta Kota mengalami gangguan pada Selasa (5/8/2025) pagi. Hal ini dikarenakan kereta anjlok di Stasiun Jakarta Kota.

Perjalanan KRL tujuan Jakarta Kota, hanya sampai Stasiun Manggarai.

“Info awal terdapat kendala perjalanan KA 1189 (Bogor—Jakarta Kota) di jalur 9 Stasiun Jakarta Kota dan saat ini masih dalam penanganan petugas. Kami imbau pengguna untuk tetap mengutamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis KAI Commuterline via platform media sosial X, Selasa (5/8/2025).

KAI Commuterline melakukan rekayasa pola operasi sebagai berikut;

KA 1195F (Cilebut—Jakarta Kota) perjalanan hanya sampai Stasiun Manggarai, kembali sebagai KA 1192F (Manggarai—Depok).