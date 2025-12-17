2 KRL Baru Buatan Lokal Resmi Dioperasikan di Lintas Bogor

Operasional sarana KRL baru ini dilakukan untuk melayani Commuter Line Bogor. (Foto: Okezone.com/KRL)

JAKARTA – KAI Commuter mengoperasikan dua rangkaian (train set/TS) sarana KRL baru produksi PT INKA (Persero) untuk layanan Commuter Line Jabodetabek mulai Selasa, 16 Desember 2025. Operasional sarana KRL baru ini dilakukan untuk melayani Commuter Line Bogor.

Dengan nomor seri CLI-225, sarana KRL baru buatan dalam negeri ini telah selesai menjalani sertifikasi keselamatan dan kelayakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Utama KAI Commuter, Mochamad Purnomosidi, menyampaikan pengoperasian sarana KRL baru ini dilakukan setelah sertifikasi kelayakan dan keselamatan diperoleh dari Kemenhub.

Sertifikasi ini didapat setelah menjalani proses uji coba dinamis sesuai dengan Permenhub No. PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri oleh DJKA.

"Mulai Selasa, 16 Desember 2025, KAI Commuter mulai melaksanakan pengoperasian secara reguler sarana KRL baru CLI-225 produksi PT INKA pada lintas Bogor," jelas Purnomosidi dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Pada tahap awal, sarana KRL baru tersebut akan dioperasikan pada TS loop 20 dan TS loop 22 dengan relasi Depok/Bogor – Manggarai/Jakarta Kota.