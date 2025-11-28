Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai KAI? Ternyata Segini Kisarannya

JAKARTA — Berapa gaji dan tunjangan pegawai KAI? Ternyata kisarannya cukup beragam, tergantung posisi dan jabatan masing-masing.

Pegawai KAI tengah menjadi sorotan publik setelah viralnya insiden tumbler penumpang yang hilang di Kereta Rel Listrik (KRL). Meski demikian, KAI telah melakukan mediasi antara Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung, Argi, dengan penumpang Commuter Line, Anita, beserta suaminya, Alvin, usai kehebohan tersebut.

KAI memastikan bahwa Argi tetap menjadi karyawan KAI Group dan bagian dari garda terdepan pelayanan pelanggan.

Di tengah perhatian publik soal insiden ini, banyak yang bertanya, berapa sebenarnya gaji dan tunjangan pegawai KAI? Mengutip berbagai sumber, Jumat (28/11/2025), berikut rangkuman kisaran penghasilan para pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero):

Executive Vice President: Rp40 - 45 juta

General Manager Teknik: Rp27 - 30 juta

Manajemen: Rp25 - 30 juta

Manajer: Rp3,5 - 30 juta

Senior Manager Manajemen: Rp28,4 juta

Masinis: Rp5 - 13 juta

Assistant Manager Administrasi/Pelayanan Pelanggan: Rp8 - 10,5 juta

Administrasi/Pelayanan Pelanggan: Rp2 - 10,5 juta

Supervisor: Rp2,5 - 10 juta

Software Engineer Contractor: Rp7 - 9 juta

Teknologi Informatika: Rp7,9 juta

Masinis Commuter Line: Rp6 - 9 juta

Teknik: Rp2 - 9 juta