JAKARTA — Berapa gaji dan tunjangan pegawai KAI? Ternyata kisarannya cukup beragam, tergantung posisi dan jabatan masing-masing.
Pegawai KAI tengah menjadi sorotan publik setelah viralnya insiden tumbler penumpang yang hilang di Kereta Rel Listrik (KRL). Meski demikian, KAI telah melakukan mediasi antara Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung, Argi, dengan penumpang Commuter Line, Anita, beserta suaminya, Alvin, usai kehebohan tersebut.
KAI memastikan bahwa Argi tetap menjadi karyawan KAI Group dan bagian dari garda terdepan pelayanan pelanggan.
Di tengah perhatian publik soal insiden ini, banyak yang bertanya, berapa sebenarnya gaji dan tunjangan pegawai KAI? Mengutip berbagai sumber, Jumat (28/11/2025), berikut rangkuman kisaran penghasilan para pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero):
Executive Vice President: Rp40 - 45 juta
General Manager Teknik: Rp27 - 30 juta
Manajemen: Rp25 - 30 juta
Manajer: Rp3,5 - 30 juta
Senior Manager Manajemen: Rp28,4 juta
Masinis: Rp5 - 13 juta
Assistant Manager Administrasi/Pelayanan Pelanggan: Rp8 - 10,5 juta
Administrasi/Pelayanan Pelanggan: Rp2 - 10,5 juta
Supervisor: Rp2,5 - 10 juta
Software Engineer Contractor: Rp7 - 9 juta
Teknologi Informatika: Rp7,9 juta
Masinis Commuter Line: Rp6 - 9 juta
Teknik: Rp2 - 9 juta