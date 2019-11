JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-n di Hotel Westin, Busan. Usai pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae In menyaksikan tiga penandatanganan kerja sama, salah satunya MoU on for Cooperation on the Construction of the Relocated Capital City, oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Menteri Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea Kim Hyun-mee.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menerangkan, kerjasama tersebut untuk pengembangan atau persiapan relokasi ibu kota. Pada intinya, lanjut Menlu, kerjasama tersebut mengatur beberapa bidang kerjasama antara lain pembangunan kota dalam perspektif kewilayahan.

“Lalu perencanaan dan perancangan kota, pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perumahan termasuk rekayasa konstruksi, teknologi, dan manajemen yang menyangkut jalan, jembatan, air bersih, air baku,” ujar dikutip dari Setkab, Selasa (26/11/2019).

Kemudian, bendungan pengendalian, banjir, air minum, sistem drainase, persampahan, air limbah domestik, perumahan, dan gedung. Bentuk kerja samanya, menurut Menlu, antara lain bentuk current informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan, teknologi, penugasan tenaga ahli, peningkatan kapasitas juga kerjasama-kerjasama teknis dan disepakati kedua belah pihak.

Sementara itu, terkait kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara akan melanjutkan serangkaian kunjungan kerja salah satunya meninjau pabrik Hyundai. “Yang satu adalah ASEAN RoK 30 and 30. Yang kedua adalah mengenai Innovation Showcase, dan yang ketiga adalah Retreat yang akan membahas mengenai situasi kawasan dan global plus ada beberapa peninjauan,” katanya. Sebelum berangkat kembali ke Jakarta, Presiden Jokowi akan melakukan peninjauan ke pabrik Hyundai. Dorong Investasi ke Indonesia Mengenai pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Korsel Moon Jae-in, Menlu Retno Marsudi mengemukakan, kalau dilihat secara keseluruhan pembicaraan antara kedua presiden dalam situasi dunia yang tidak begitu baik saat ini, tetapi hasil dari pertemuan tersebut sangat baik.