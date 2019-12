JAKARTA – Bunga adalah hadiah untuk membuktikan kasih sayang terhadap kekasih, keluarga dan orang tersayang. Apalagi untuk hari-hari special seperti pernikahan, Hari Ibu dan Hari Valentine.

Mungkin kita sering melihat bunga di mana-mana, dari yang tinggal dipetik hingga yang dibeli dengan harga murah maupun mahal.

Harga bunga pun juga bervariasi, tergantung akan jenis dan kelangkaannya. Oleh sebab itu, berikut 10 bunga termahal di dunia, seperti dikutip Finance Online, Minggu (1/12/2019):

10. Lisianthus (USD10 – USD35 atau Rp140 ribu – Rp492 ribu per buket)





Lisianthus mekar setahun sekali dan tumbuh hingga lima sentimer per diameter. Bunga ini memiliki kelopak yang halus lebar dan berwarna violet biru, lavender, putih, dan ungu pucat. Bunga ini memiliki harga mahal karena hanya bertahan hidup selama beberapa minggu setelah dipotong dari batangnya. Bunga yang berwarna halus dan putih sehingga disebut "bunga kertas".

9. Lily of the Valley (USD15 – USD50 atau Rp210 ribu – Rp703 ribu per buket)





Lily of the Valley memiliki aroma yang manis tetapi juga beracun. Bunga ini berpenampilan halus dan biasanya tumbuh pada akhir musim semi dan hidup hanya selama beberapa minggu. Pemanen perlu memetik bunga-bunga ini dengan hati-hati untuk memperpanjang umurnya.

8. Hydrangea (USD6,5 atau Rp91 ribu per batang)





Sebagian besar Hydrangea berwarna putih, tetapi kadang berwarna ungu, ungu muda, merah muda, dan biru. Bunga-bunga ini mudah layu, oleh karena itu disarankan untuk membelinya sedekat mungkin dengan acara. Mereka banyak digunakan dalam banyak kesempatan, terutama pernikahan. Tetapi butuh banyak kerja keras untuk mengolah dan memanen bunga-bunga indah ini.

7. Glorisa (USD6 – USD10 atau Rp84 ribu – Rp140 ribu per bunga)

Gloriosa adalah tanaman asli Asia dan Afrika Selatan. Bunga ini mahal karena langka dan unik. Gloriosa memiliki kelopak mencolok dengan warna berubah dari pusat ke ujung. Kamu dapat menemukan bunga-bunga ini dalam warna kuning-hijau, kuning, jingga, dan merah tua. 6. Tulip Bulb (Terjual USD5.700 atau Rp80 juta pada abad ke-17)

Bunga tulip yang sederhana dan dapat mengembung ini terkenal di Belanda abad ke-17. Belanda menyukai bentuk dan warna-warna yang lebih kuat dari bunga lainnya. harganya mencapai 10.000 Gulden (USD5.700 atau Rp80 juta). Sampai saat ini tulip tetap menjadi symbol kebanggaan Belanda. 5. Saffron Crocus (USD1.200 – USD1.500 atau Rp16 juta – Rp21 juta per pon)

Saffron adalah bunga yang digunakan sebagai bumbu pada banyak masakan. Bunga ini berwarna ungu dengan benang sari berwarna kuning. Menghasilkan rempah-rempah dari bunga ini cukup sulit, sebab dari 80.000 bunga untuk diekstrak hasilnya hanya 500 gram rempah-rempah. Namun, kerja keras itu tidak sia-sia karena bumbu Saffton sangat diminati. 4. Gold of Kinabalu Orchid (USD6.000 atau Rp84 juta per satuan)

Bunga ini mahal karena keindahan dan kelangkaannya. Bunga Kinabalu memiliki kelopak hijau yang indah dengan dihiasi titik-titik merah, dan hanya tumbuh di Taman Nasional Kinabalu Malaysia. Sulit untuk menanam bunga ini karena butuh bertahun-tahun untuk tumbuh dan mekar. Kelangkaan dan harganya yang tinggi telah membuat anggrek ini menjadi “Gold of Kinabalu”. 3. Shenzhen Nongke Orchid (USD200 ribu atau Rp2 miliar per satuan)

Anggrek ini adalah bunga buatan hasil sebuah penelitian. Butuh waktu delapan tahun untuk membiakkan bunga ini. Harga yang tinggi disebabkan oleh keindahan, kelangkaan, latar belakang, dan kesulitannya dalam berkembang biak. Bunga ini membutuhkan waktu sekitar lima tahu untuk berkembang. 2. Juliet Rose (USD15,8 juta atau Rp222 miliar per satuan)

Penciptanya adalah David Austin, Ia membutuhkan waktu selama 15 tahun untuk menumbuhkan bunga yang indah ini. Dia memamerkannya ke dunia lewat Chelsea Flower Show pada tahun 2005. 1. Kadupul Flower (sangat berharga)

Bunga Kadupul sangatlah berharga karena langka dan ketidakmampuannya untuk dipanen. Kadupul sebenarnya adalah kaktus, tapi mekar pada malam hari. Tak hanya itu, bunga ini juga memancarkan aroma yang menenangkan. Tapi sayangnya, Kadupul hanya hidup selama beberapa jam setelah dipetik. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menjual bunga yang eksotis dan unik ini.