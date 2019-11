JAKARTA - Jalan Tol Bali Mandara akan ditutup pada tanggal 15 Desember. Hal ini dilakukan guna karena adanya penyelenggaraan event lari kelas internasional di Nusa Dua Bali 2019.

Direktur Utama Jasa Marga Bali Enkky Sasono Anas Wijaya mengatakan, pihaknya sudah mengantongi izin untuk menutup jalan tol dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami dapat izin dari Menteri PUPR untuk tutup jalan Tol Bali Mandara untuk lajur mobil khususnya. Selain itu kami melakukan sosialisasi pada pengguna jalan tol Minggu dini hari sehingga relatif dikit. Rute di jalan tol sudah disiapkan. Ini program yang sangat bagus sangat efektif dukung pariwisata," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Enkky menambahkan, untuk sementara waktu pengendara dipersilahkan untuk menggunakan jalan bypass Ngurah Rai. Sehingga penutupan ini tidak terlalu mengganggu pengguna jalan.

"Jalan tol kita kan hanya menghubungkan Nusa dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Ketika jalan tol ditutup sementara mereka bisa gunakan jalur bypass Ngurah Rai," ucapnya.

Enkky menambahkan, berdasarkan data yang diperoleh biasannya jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol pada pukul 02.00 hingga 09.00 pagi WITA adalah sekitar 2.000 kendaraan. Biasannya kendaraan tersebut untuk berwisata, berkunjung ke pantai dan juga turis ada yang akan menuju bandara.

"2.000 kendaraan (volume kendaraan jam segitu)," ucapnya.

Sebagai informasi, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menggelar event lari internasional Run 2019 di Nusa Dua Bali. Dalam event kali para peserta nantinya akan berlari melintasi Jalan Tol Bali Mandara.

Dengan tema "Run Across The Sea Chasing The Sunrise” serta konsep Fun and Culture, Mandiri NDIR’19 akan memberikan para pelari sebuah pengalaman berlari di atas Jalan Tol Bali Mandara serta menikmati suasana pagi yang eksotis di Kawasan Pariwisata The Nusa Dua. Selain itu, para pelari juga dapat menyaksikan hiburan tarian Bali, cosplay serta cheerleader di sepanjang jalur lari.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan Registrasi Mandiri NDlR’19 dibuka mulai tanggal 20 November 2019 dan ditutup pada tanggal 8 Desember 2019 melalui website internationalni dengan biaya registrasi sebesar Rp27S.OOO,untuk kategori SK dan Rp375.000,untuk kategori 10K.

Kegiatan pengambilan Race Pack Collection akan dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Desember 2019 mulai pukul 16.00 22.00 WITA di Ayodya Resort Bali. Pemegang Credit Card Mandiri berhak akan mendapatkan diskon 30% setiap melakukan registrasi pada website internationalni

"Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia dan sebagai sponsor utama penyelenggaran event ini, memiliki komitmen yang sama dengan ITDC dalam mendukung program Pemerintah, yaitu untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019, serta menjadikan pariwisata sebagai sektor industri unggulan baru," jelasnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Nafas mengatakan, pihaknya siap mendukung penyelenggaraan perlombaan lari di Indonesia, namun tidak untuk di Jakarta. Sebab ibu kota tidak layak untuk perlombaan lari.

Pihaknya pun telah 10 tahun mendukung perlombaan lari marathon. Namun karena padatnya Jakarta, saat ini pihaknya memilih untuk mengalihkan perlombaan lari di luar Jakarta.

‎"Bank Mandiri bergelut berkecimpung di marathon dari10 tahun lalu di Jakarta Marathon,tapi dua tahun lalu kita keluar dari Jakarta," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN.

Menurut Rohan, Jakarta tidak cocok untuk acara perlombaan lari dikarenakan terlalu padatnya jalanan untuk dijadikan lintasan lari. Selain itu, jalanan Jakarta sulit sekali untuk di kosongkan karena bisa menimbulkan kemacetab di beberapa titik.

"Karena enggak pernah steril, enggak bisa untuk lari internasional," ucapnya.

Rohan mengungka‎pkan, Bank Mandiri sudah beberapa kali mendukung lomba lari di luar Jakarta, seperti Pramabanan Marathon, Banyuwangi Marathon dan lomba lari di Nusa Dua Bali, daerah tersebut memiliki jalan yang baik untuk menjadi lintasan lari. Saat ini perseroan pun mengincar wilayah lain, seperti Mandalika Lombok dan Labuan Bajo sebab memungkinkan untuk menyelenggarakan.

‎"Kita ada di Prambanan Marathon di Jogja, lewat sawah, Banyuwangi Marathon daerah wisata Banyuwangi jalannya steril, Bali Nusa Dua. Saya mengincar di Mandalika dan ke depanya Labuanbajo," kata Rohan.

‎Rohan menambahkan, Bank Mandiri bersama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) akan menggelar lomba lari dengan jarak 5 Kilo meter (km) dan 10 km di Nusa Dua, Bali pada 15 Desember 2019.

Bank Mandiri pun memberikan promo diskon sebesar 30%, untuk pembayaran biaya pendaftaran yang menggunakan kartu kredit Bank Mandiri. Adapun biaya pendaftaran untuk lomba lari tersebut adalah Rp375 ribu untuk jarak lari 10 km sedangkan untuk 5 km sebesar Rp275 ribu‎.

‎"Kita memberikan diskon 30% bagi pendaftar menggunakan kartu kredit Mandiri," kata Rohlan.