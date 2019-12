NEW YORK - Harga minyak berjangka naik sekitar 1% pada perdagangan Senin waktu setempat di tengah sinyal Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya setuju untuk memperdalam penurunan produksi pada pertemuan minggu ini.

Harga minyak naik juga ditopang meningkatnya aktivitas manufaktur di China yang menunjukkan permintaan yang lebih kuat.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (3/12/2019), harga minyak Brent berjangka untuk kontrak paling aktif untuk pengiriman Februari naik 43 sen atau 0,7% menjadi USD60,92 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 79 sen atau 1,4%, menjadi USD55,96 per barel.

Sebelumnya, harga minyak turun dari level tertinggi pada awal perdagangan karena Wall Street turun setelah data menunjukkan aktivitas pabrik AS menyusut pada November dan setelah Presiden AS Donald Trump secara tak terduga mengumumkan rencana untuk memberlakukan kembali tarif baja dan aluminium dari Argentina dan Brasil.

"Trump menuduh kedua negara memanipulasi mata uang mereka dengan merugikan petani AS, sekali lagi menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua masalah perdagangan," kata analis pasar senior di OANDA Eropa, Craig Erlam.

OPEC dan produsen sekutu termasuk Rusia diperkirakan akan memperpanjang penurunan produksi minggu ini dan dapat memangkas tambahan 400.000 barel per hari (bph) atau lebih, kata dua sumber. Para menteri OPEC akan bertemu di Wina pada hari Kamis dan kelompok OPEC + yang lebih luas akan berkumpul pada hari Jumat.

"Ada diskusi tentang pemangkasan yang lebih dalam," kata sebuah sumber OPEC, mengutip prakiraan untuk "peningkatan stok besar di paruh pertama tahun ini - kita perlu mengawasi hal itu."

