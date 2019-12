NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street babak belur pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat imbas tak semakin jelasnya perdamaian perang dagang fase I AS dengan China.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (4/12/2019), indeks Dow Jones Industrial Average turun 280,23 poin atau 1,01% menjadi 27.502,81, indeks S&P 500 turun 20,67 poin, atau 0,66% menjadi 3.093,2 dan indeks Nasdaq Composite turun 47,34 poin atau 0,55% menjadi 8.520,64.

Saham-saham blue chip di indeks Dow mengalami hari terburuknya sejak 8 Oktober, dan ketiga indeks saham utama mundur lebih jauh dari rekor tertinggi pekan lalu.

Hal ini dikarenakan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut kesepakatan perang dagang mungkin harus menunggu sampai pemilihan presiden pada 2020.

Selain itu, Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross mengkonfirmasi bahwa tarif baru pada impor China akan berlaku pada 15 Desember sesuai jadwal, kecuali jika ada kemajuan besar yang dibuat. Belum lagi sentimen soal ancaman pembalasan Perancis atas kemungkinan tugas baru AS atas produk Prancis, itu sendiri merupakan pembalasan terhadap usulan pajak digital Prancis. "Kemunduran dalam negosiasi perdagangan China, ditambah dengan tarif pada Perancis sehubungan dengan pajak digital dan tarif untuk Brasil dan Argentina untuk baja, ketika Anda menambahkan bahwa itu mengecewakan pasar," kata wakil presiden senior di Wedbush Securities di San Francisco Stephen Massocca. "Dampak jangka panjang dari negosiasi ini bisa sangat positif, tetapi implikasi jangka pendek menandakan perlambatan ekonomi dan itu tidak dilihat dengan baik oleh pasar," tambah Massocca.