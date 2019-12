JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Meski menguat, Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Rabu (4/12/2019) pukul 17.35 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 10 poin atau 0,07% ke level Rp14.105 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.105-Rp14.124 per USD.

Adapun, YahooFinance mencatat Rupiah stagnan ke level Rp14.100 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.100-Rp14.126 per USD.

Untuk diketahui, kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat.

Kali ini dolar AS tidak bisa melawan mata uang safe haven seperti Yen Jepang dan franc Swiss karena selera investor terhadap aset-aset berrisiko berkurang setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan perdagangan dengan China mungkin harus menunggu sampai setelah pemilihan presiden AS pada November 2020.

Melansir Reuters, indeks dolar AS tergelincir 0,1% secara keseluruhan menjadi 97,738.

