JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah menuju ke level Rp14.120-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Rabu (4/12/2019) pukul 9.15 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 7,5 poin atau 0,05% ke level Rp14.122 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.110-Rp14.124 per USD.

Adapun, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 20 poin atau 0,14% ke level Rp14.120 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.105-Rp14.125 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat.

Kali ini dolar AS tidak bisa melawan mata uang safe haven seperti Yen Jepang dan franc Swiss karena selera investor terhadap aset-aset berrisiko berkurang setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan perdagangan dengan China mungkin harus menunggu sampai setelah pemilihan presiden AS pada November 2020.

Indeks dolar AS tergelincir 0,1% secara keseluruhan menjadi 97,738.

