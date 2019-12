NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat, di tengah harapan kesepakatan perdagangan awal antara AS dan China. Dua negara ekonomi terbesar dunia itu lebih dekat menyetujui berapa banyak tarif yang akan dibatalkan dalam kesepakatan perdagangan di fase pertama.

Hal tersebut juga diperkuat pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengatakan pembicaraan dengan China berjalan sangat baik. Alhasil sentimen positif tersebut membuat tiga indeks utama Wall Street menguat.

Dow Jones naik 79 poin atau 0,29%. S&P 500 naik 8 poin atau 0,26% dan Nasdaq 100 naik 29,75 poin atau 0,36%.

"Sepertinya tidak ada pembicaraan negatif yang meningkat tentang China, jadi saya kira tidak adanya hal itu memungkinkan pasar bergerak lebih tinggi," kata Kepala Investasi Bokeh Capital Partners Kim Forrest, dikutip dari Reuters, Kamis (5/12/2019).

Namun, jika tidak ada kesepakatan yang dicapai segera, tarif lebih banyak pada barang-barang China akan mulai dari 15 Desember.

Saham perusahaan semikonduktor yang sensitif terhadap tarif tampaknya akan naik untuk duar hari berturut-turut. Di antaranya Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc dan Nvidia Corp masing-masing memperoleh sekitar kenaikan sekira 1%.

Selain itu, Dollar General Corp naik sekitar 2,7% setelah rantai toko diskon menaikkan perkiraan laba setahun penuh.Saham Nike Inc naik 2% setelah sebuah laporan mengatakan Goldman Sachs meningkatkan stok pembuat pakaian olahraga untuk membeli dari netral.

