JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, manusia tidak mampu mengasihi yang lain apabila dirinya tidak mendapat anugerah. Hal ini disampaikannya di perayaan Hari Natal 2019 dengan tema “Anugerah untuk Mengasihi”.

Tema itu diangkat karena dinilai memiliki resonasi dan koneksi dengan tekad Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga bangsa dan negara menjadi Indonesia maju. Di mana, dalam salah satu dari 5 prioritas pembangunan itu ialah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sehingga menjadi relevan karena ikut mengasihi dan mendesain kebijakan menggunakan alat keuangan negara. “Pada fokus infrastruktur, ASN harus mampu bekerja sama dengan instansi dan pelaku ekonomi lain di luar pemerintah. Sinergi tidak akan terjalin tanpa kemampuan untuk berbagi kasih,” ujar Sri Mulyani pada akun Instagram resmi miliknya @smindrawati, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Pada pilar prioritas selanjutnya yaitu deregulasi dan reformasi birokrasi. Menkeu menyatakan ASN harus selalu berinovasi dan tidak cepat puas guna memperbaiki kualitas.

“Pada prioritas transformasi ekonomi, Indonesia harus mampu memperkuat dan menyempurnakan struktur ekonomi negara sebagai negara yang besar dari sisi populasi dan geografi,” sambung Sri Mulyani.

Dirinya juga berharap anugerah tidak hanya ada pada perayaan natal saja, anugerah ini dapat masuk ke sanubari dan menjadi sandaran dalam menjalankan tugas sebagai ASN.

“Saya berharap Anugerah untuk Mengasihi tidak hanya berlaku pada momen natal ini saja. Harus masuk dalam sanubari kita semua dan menjadi sandaran dalam menjalankan kewajiban kita sebagai ASN,” ujarnya.

Tak lupa Menkeu juga mengucapkan selamat Hari Natal dan tahun baru.

“Selamat Natal dan menyongsong tahun baru,” tutupnya.

Unggahannya itu sampai saat ini sudah disukai sebanyak 22.458 kali dan dikomentari sebanyak 313 komentar. Berikut cuplikan komentar-komentar netizen:

“Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat merangkul semua kalangan, terima kasih Bu @smindrawati, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan,” tulis @v*g*d*b*.

“Suka. Sekali Sekaligus Terang Benderang Where are we going to be nya juga gmn how to get thereny Ibu menteri tangkas sekali untuk membumikan mewujud jadi kenyataan...Proven,” komentar akun @p*n*b*d*t29**g.

“Proud of you bu,” tulis @*n*k*b*r. “Salut buat ibu menteri.salam hormat dari kami di papua.semoga ibu sehat2 selalu dalam melaksanakan tugas,” komentar akun @ zzly*n. “Damai dan anugerah kasihNya besertamu ibu,” tulis @q_*t. “Kasih mengalahkan segala-galanya.Luar biasa ibu menteri ku.Semoga senantiasa Sehat,Sejahtera sll dlm lindunganNYA yaa bu cantik,” komentar akun @ ph**y_*n.