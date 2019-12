JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini melemah. Rupiah menuju ke level Rp14.019-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Selasa (10/12/2019) pukul 17:00 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 9,5 poin atau 0,07% ke level Rp14.019 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.995-Rp14.019 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 15 poin atau 0,10% ke level Rp14.015 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.990 - Rp14.017 per USD.

Kemudian, Bank Indonesia (BI) mencatat indeks JISDOR Rupiah di level Rp14.004 per USD.

Sebelumnya, dolar Amerika Serikat (AS) tidak banyak bergerak terhadap sekeranjang mata uang pada Senin (9/12/2019) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor masih wait and see akan perkembangna perang dagang antara AS-China yang telah berlangsung 17 bulan.

Lemahnya data ekspor China membuat tren yang berisiko di awal pekan. Sementara abu-abunya kejelasan tentang apakah Washington akan mengenakan kenaikan tarif pada barang-barang China di 15 Desember jika kedua negara tidak dapat menyetujui kesepakatan perdagangan terbatas membuat investor dari menempatkan taruhan directional besar.

Indeks dolar terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,04% pada awal pekan. Terhadap safe-haven franc Swiss, yang cenderung menarik investor selama masa-masa tekanan geopolitik atau finansial, dolar 0,21% lebih rendah.

