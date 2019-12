JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini menguat. Rupiah menuju ke level Rp13.995-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Senin (9/12/2019) pukul 9.54 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 15 poin atau 0,11% ke level Rp13.995 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.995-Rp14.010 per USD.

Baca juga: Rupiah Masih Lebih Kuat dari Dolar AS

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 10 poin atau 0,07% ke level Rp13.990 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.990 - Rp14.017 per USD.

Seperti diketahui, Dolar Amerika Serikat (AS) tidak banyak bergerak terhadap sekeranjang mata uang pada Senin (9/12/2019) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor masih wait and see akan perkembangnya perang dagang antara AS-China yang telah berlangsung 17 bulan.

Baca juga: Nilai Rupiah Masih Oke hingga Akhir Tahun

Lemahnya data ekspor China membuat tren yang berisiko di awal pekan. Sementara abu-abunya kejelasan tentang apakah Washington akan mengenakan kenaikan tarif pada barang-barang China di 15 Desember jika kedua negara tidak dapat menyetujui kesepakatan perdagangan terbatas membuat investor dari menempatkan taruhan directional besar.

Melansir reuters, Jakarta, Selasa (10/12/2019), Indeks dolar terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,04% pada awal pekan. Terhadap safe-haven franc Swiss, yang cenderung menarik investor selama masa-masa tekanan geopolitik atau finansial, dolar 0,21% lebih rendah.

(rzy)