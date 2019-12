JAKARTA - Memasuki Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2019 yang telah di tetapkan oleh Kementrian Perdagangan (Kemendag) dimulai pada hari ini, 11-12 Desember.

Harbolnas tahun ini juga dikhususkan sebagai ajang mempromosikan produk UMKM lokal. Apalagi UMKM ini didorong untuk segera naik kelas, sehingga produk-produk Indonesia tidak kalah dari produk dari luar negeri.

Antusiasme masyarakat pada Harbolnas ini juga tidak sedikit, kebanyakan dari mereka menunggu datangnya hari ini hanya untuk berbelanja dengan harga yang murah. Mengingat, kemudahan dalam berbelanja online adalah sangat mengehemat waktu pembelian.

Berbagai platfrom hingga toko online memakai angka cantik ini untuk berlomba-lomba memberikkan diskon yang menggiurkan, dan promosi gratis ongkir kepada konsumen. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, pada tanggal 11 hanya mempromosikan produk lokal.

Di sisi lain, jika tidak segera berburu barang pada Harbolnas ini, alhasil barang diincar akan habis dalam sekejap. Meskipun begitu, acara yang telah di cetus sejak tahun 20102 ini tetap menjadi topic pembicaraan yang hangat di media sosial, salah satunya twitter.

Berbagai akun mengomentari tetang Harbolnas ini, Berikut komentarnya.

@sl***erb***ty :

HARBOLNAS, hari dompet bolong

@fa***os :

Ekspetasi : Ah Harbolnas ga bakalan beli apa-apa

Reality : Here my money! let's buy more books

@a****naH*p : Aduh ga kuat harbolnas ini:(((

@ri***dah : uring-uringan karena harbolnas ternyata nyata adanya @Bin***gmask**tr : 12 12 reuni harbolnas @w**da****jie: Pusing mikirin gajian masih lama padahal besok harbolnas kan :') @a_**i_**a** : Uangku di rekening kurang 3 ribu buat ikut harbolnas. Nangis tanggung amat.