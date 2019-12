JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange ditutup menguat pada akhir perdagangan 11 Desember 2019. Harga emas naik karena logam mulia didorong oleh indeks greenback atau dolar yang lebih lemah.

Baca juga: Harga Emas hingga Paladium Naik Imbas Krisis Listrik di Afrika Selatan

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD6,9 atau 0,47% menjadi ditutup pada USD1.475 dolar per ons. Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam rival, turun 0,03 persen menjadi 97,38.

Harga smas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar menguat, emas berjangka akan jatuh karena emas. Karena emas dihargai dalam dolar AS, nilai emas menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.

Baca juga: Harga Emas Antam Turun ke Rp743.000/Gram

Adapun logam mulia lainnya, perak Maret naik 14,7 sen atau 0,88% menjadi ditutup pada USD16,849 per ounce. Platinum Januari melonjak USD16,9 atau 1,83% menjadi 939,5 dolar AS per ounce, demikian dilansir dari laman Xinhua, Kamis (12/12/2019).

(kmj)