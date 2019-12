NEW YORK - Harga emas berjangka bergerak naik pada perdagangan Selasa (11/12/2019) waktu setempat. Sementara itu, logam-logam mulia lainnya terutama paladium naik dikarenakan mati lampu yang menyerang Afrika Selatan.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (12/12/2019), Emas di pasar spot naik 0,1% menjadi USD1.463,88 per ons. Emas AS berjangka ditutup naik 0,2% pada USD1.468,10 per ons.

Emas mendapat kenaikan lebih lanjut dari ketidakpastian perundingan perdagangan AS-China. Apalagi semakin mendekati tenggat waktu di 15 Desember 2019.

"Emas naik lebih tinggi karena pelemahan dolar dan kehati-hatian di depan dari tenggat waktu tarif yang menjulang, "kata analis FXTM Lukman Otunuga.

"Jika Washington melanjutkan dengan tarif yang ditetapkan, emas bisa mendapatkan dorongan lebih lanjut," tambahnya.

Sebuah laporan Wall Street Journal mengatakan negosiator perdagangan dari kedua belah pihak berencana untuk menunda tarif Desember.

Sementara itu, Spot paladium naik 0,7% pada USD1.894,85 per ounce setelah menyentuh level tertinggi diUSD1.903. Hal ini dikarenakan krisis listrik yang menghentikan produksi tambang di Afrika Selatan.

Krisis listrik tersebut memperburuk kekhawatiran tentang pasokan. "Afrika Selatan menghasilkan 40% dari paladium dunia dan pemadaman ESKOM memukul beberapa tambang, memberikan paladium begitu saja dorongan ekstra di atas USD1.900," kata Tai Wong, kepala pangkalan dan perdagangan derivatif logam mulia di BMO.

"Kami sekarang memiliki 13 sesi positif berturut-turut, yang tampaknya sedikit kaya, jadi tidak mengherankan melihat beberapa konsolidasi, meskipun tren keseluruhan terus terlihat cukup positif," tambahnya.

Seperti diketahui, tambang di seluruh Afrika Selatan ditutup setelah banjir yang menyebabkan pemadaman listrik terbesar di lebih dari 1 dekade. Di mana, penambang utama Harmony Gold, Impala Platinum dan Sibanye-Stillwater semuanya dipaksa untuk memotong produksi. Kekhawatiran kelangkaan di sekitar paladium telah membantu logam naik sekitar 50% pada tahun 2019, karena permintaan yang besar pada tahun sektor otomotif. Logam lain juga menguat pada pemadaman di Afrika Selatan, dengan platinum naik 2,3% pada USD915,53 per ounce, tertinggi sejak 22 November. Perak naik 0,4% menjadi USD16,66.