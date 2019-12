JAKARTA – Muda bukan berarti ‘masih hijau’ dalam hal berbisnis. Buktinya, banyak milenial muda yang berhasil membangun karier dan usahanya dengan cemerlang.

Para milenial ini pun masuk ke dalam daftar 30 orang tersukses versi Forbes. Fenomena sukses di usia muda bertolak belakang dengan era sebelumnya di mana sukses di usia yang lebih matang.

Milenial sukses ini mengajarkan banyak hal, mulai dari menemukan virus untuk melawan kanker, mengembangkan teknologi untuk membantu para astronot bernafas di Mars, dan menciptakan serangkaian lagu-lagu hit yang menjadi daftar putar harian kami. Hal ini bisa mereka dapatkan karena pikirannya yang kreatif dan inovatif.

Berdasarkan Forbes, milenial sukses di Amerika Serikat dan Kanada rata-rata bekerja selama 66 jam per minggu. Selain itu, 70% dari mereka menganggap bahwa di umur yang masih di bawah 30 tahun ini menjadi keuntungan bagi kariernya. Menariknya, rata-rata dari mereka adalah seorang imigran di AS ataupun Kanada.

Berikut daftarnya:

1. Anjelo Austria, 29 tahun (Analis Senior Center Lake Capital)

Anjelo Austria adalah profesional kedua yang bergabung dengan tim investasi Center Lake Capital. Pengelola investasi global senilai USD350 juta, yang spesialisasi dalam stok perangkat lunak, dalam dua tahun terakhir mencetak pengembalian besar, naik 76% pada 2018 dan 30% sejauh ini pada 2019. Austria bertanggung jawab atas perdagangan Coupa Software yang dikelola oleh perusahaan. Dia mendapatkan pengalaman pertamanya dari perusahaan software tersebut sebagai analis riset Morgan Stanley.

2.Michael Bloch, 28 tahun (Cofounder Pillar)

Michael Bloch adalah salah satu dari 50 karyawan pertama di DoorDash, perusahaan pengiriman makanan senilai USD13 miliar. Dia memimpin 50 orang wilayah New York dan meningkatkan pendapatannya menjadi USD100 juta. Pada tahun 2018, dia mendirikan Pillar, sebuah aplikasi yang didukung oleh Kleiner Perkins yang membantu orang mengelola pinjaman mahasiswa dengan merekomendasikan berapa banyak yang harus mereka bayar setiap bulan.

3. Sam Bobley, 28 tahun (Cofounder Ocrolus)

Sam Bobley adalah salah satu pendiridan CEO Ocrolus, startup fintech berusia lima tahun yang menggunakan pembelajaran mesin untuk membaca dokumen kertas. Ketika pemberi pinjaman seperti OnDeck dan SoFi mengevaluasi calon pelanggan, mereka menggunakan Ocrolus untuk membaca laporan bank orang, mempercepat proses persetujuan. Ocrolus memiliki pendapatan hampir USD1 juta per bulan dan baru-baru ini dihargai USD100 juta.

4. Jennifer Campbell, 26 tahun (Cofounder Tagomi)

Setelah lulus dari Harvard dan melakukan tugas dua tahun dalam modal ventura, Jennifer Campbell menjadi salah satu pendiri dan Co-CEO Tagomi, sebuah platform perdagangan yang terhubung ke sembilan pertukaran cryptocurrency dan telah memfasilitasi perdagangan sebesar USD130 juta. Setahun setelah diluncurkan, Tagomi telah merekrut 275 klien perdagangan institusional. Dia telah mengumpulkan USD28 juta dari VC seperti Founder's Fund.

5. Jill Carlson, 29 tahun (Kepala Slow Ventures)

Jill Carlson adalah Kepala di Slow Ventures, mengelola bagian blockchain dari dana USD220 juta. Carlson, mantan trader Goldman Sachs, diterima di Universitas Oxford, tempat dia menulis salah satu makalah akademis pertama tentang bitcoin. Dia bekerja sebagai pemimpin strategi di Chain (dijual ke Stellar) dan ikut mendirikan Open Money Initiative, sebuah organisasi nirlaba yang mempelajari bagaimana orang-orang di negara berkembang menggunakan cryptocurrency dan uang fiat.

6. Rachel Carpenter, 29 tahun (Cofounder Intrinio)

Rachel Carpenter adalah salah satu pendiri dan CEO Intrinio, sebuah startup yang menawarkan pasar data di mana perusahaan dapat memperoleh harga saham untuk setiap pertukaran di dunia. PayPal, salah satu dari 850 pelanggan Intrinio, menggunakannya untuk menampilkan harga saham mereka pada ticker di kantor Manhattan mereka. Pengelola investasi global ini menggunakannya untuk menjalankan analisis kuantitatif. Pengajar dan mahasiswa Harvard dan Stanford menggunakannya untuk penelitian.

7. William Dague, 28 tahun (Wakil Presiden NASDAQ)

William Dague adalah wakil presiden yang memimpin penelitian data alternatif di Nasdaq. Dia telah mempelopori dorongan Nasdaq ke dalam analisis pembelajaran berbasis mesin. Sebagai fisikawan yang terlatih, Dague memimpin akuisisi 2018 perusahaan data Nasdaq, Quandl. Sebelumnya, dia membangun produk pembelajaran mesin pertama Nasdaq, Trading Insights, dan kemudian meluncurkan platform data alternatifnya, Nasdaq Analytics Hub.

8. Gardner Davis, 29 tahun (Associate Investasi Senior, Associate Bridgewater)

Bintang yang sedang naik daun di Bridgewater Associates, firma dana lindung nilai terbesar di dunia, Gardner Davis baru-baru ini menjadi pemimpin tim dalam kelompok riset pendapatan tetapnya. Dia sebelumnya bekerja untuk tim riset miliarder pendiri Ray Dalio dalam bukunya yang terbaru, Principles for Navigating Big Debt Crises, dan laporan populisme tahun 2017 yang berpengaruh dari Bridgewater tentang populisme.

9. Amber Feng, 29 tahun (Kepala Infrastruktur Keuangan Stripe)

Amber Feng bergabung dengan Stripe, perusahaan besar fintech yang sekarang bernilai USD35 miliar, sebagai salah satu dari 10 karyawan pertama pada 2012. Dia menulis sebagian besar kode untuk Stripe Connect, yang membantu perusahaan seperti Lyft, Shopify, dan Kickstarter menerima pembayaran dari puluhan juta pelanggan. Kemudian dia memimpin tim yang terdiri dari 100 orang sebagai Kepala Infrastruktur Stripe. Sekarang dia memimpin kartu kredit perusahaan Stripe.

10. Maximilian Fikke, 28 tahun (Kepala BC Partners)

Maximilian Fikke adalah Kepala di BC Partners, membantu memimpin investasi perangkat lunak dan teknologi di perusahaan aset senilai USD25 miliar itu. Dia mengerjakan berbagai kesepakatan penting, seperti akuisisi Chewy senilai USD3 miliar. Saat ini, dia bekerja sama sebuah perusahaan publik senilai USD9 miliar, Navex Global, di mana dia adalah pengamat dewan, dan Suddenlink, sekarang bernama Altice USA.

11. Karen Fishman, 29 tahun (Wakil Presiden Goldman Sachs)

Seorang ekonom senior dalam kelompok riset makro global Goldman, Karen Fishman menerbitkan penelitian tentang tren ekonomi dan politik dan dampaknya terhadap pasar valuta asing, terutama mata uang negara-negara G10. Fishman sebelumnya bekerja sebagai analis ekonomi makro untuk pedagang makro legendaris Stanley Druckenmiller.

12. Paul Gu, 28 tahun (Cofounder Upstart)

Pada 2012, Paul Gu mendirikan Upstart, pemberi pinjaman online yang membantu orang membiayai kembali utang kartu kredit. Dia memimpin tim ilmu data yang berisikan 20 orang, yang menggunakan mesin pembelajaran dan data tidak konvensional untuk menilai risiko peminjam. Model pemula? Dia menyetujui lebih 27% pelamar, dan menghasilkan 16% rata-rata April lebih rendah untuk pinjaman yang disetujui.

13. Katherine Hele, 29 tahun (Wakil Presiden Bank of America)

Katherine Hele adalah spesialisasi bankir investasi di Bank of America. Dia telah memberi saran lebih dari USD70 miliar kesepakatan, termasuk IPO Valvoline dan spin-off DowDuPont dari Dow Inc. Hele juga bertindak sebagai Chief Resource Officer di kelompoknya yang bertanggung jawab dalam para bankir junior, program magang musim panas, dan perekrutan.

14. Allan Jean-Baptiste, 29 tahun (Kepala KKR)

Allan Jean-Baptiste adalah Kepala di KKR, yang bekerja untuk teknologi ekuitas, media dan pertumbuhan ekuitas perusahaan telekomunikasi itu. Dia bekerja pada kesepakatan seperti ForgeRock dan FanDuel dan merupakan pengamat dewan di kedua perusahaan. Dia sebelumnya bekerja di Google dan Goldman Sachs.

15. Magdalena Kala, 29 tahun (Wakil Presiden Bain Capital)

Magdalena Kala adalah pembuat kesepakatan yang membantu mendorong investasi sektor konsumen di Bain Capital, raksasa ekuitas swasta senilai USD105 miliar. Dia membantu memulai home run dengan investasi Bain di Sundial Brands, yang dijual ke Unilever. Sekarang, Kala memainkan peran besar dalam usaha patungan kapal pesiar Virgin Voyages senilai USD3 miliar dengan Richard Branson. Kala menulis buletin populer, Retales, tentang perilaku konsumen dan pembangunan merek konsumen. Dia berimigrasi ke AS sendirian sebagai remaja dari pedesaan Polandia.

16. Moiz Khan, 29 tahun (Analis Palestra Capital)

Moiz Khan mengendalikan USD1 miliar investasi di Palestra Capital, dana lindung senilai USD3,5 miliar yang berkinerja kuat. Dia berfokus pada teknologi keuangan dan stok perangkat lunak vertikal. Perdagangannya yang baru-baru ini memenangkan penjualan, termasuk Layanan Informasi Nasional Fidelity dan Fleetcor. Khan adalah mantan investor di Fir Tree Partners dan Warburg Pincus.

17. Jessica Khater, 24 tahun (Kepala Lembaga Peminjaman Celsius Network)

Kepala pinjaman institusional di Celsius Network, Jessica Khater mengelola buku sebesar USD300 juta dalam aset bitcoin yang menghasilkan USD2,2 miliar dalam bentuk pinjaman. Setelah dipekerjakan sebagai asisten pemasaran oleh Celsius Network, dia dengan cepat membuktikan dirinya lebih banyak dengan membantu membangun perusahaan pemberi pinjaman bitcoin.

18. Alex Klarfeld, 29 tahun (Cofounder Divvy Homes)

Alex Klarfeld mendirikan Divvy Homes, sebuah pasar real estat yang membantu orang-orang Amerika berpenghasilan menengah mendapatkan 10% saham ekuitas di sebuah rumah setelah menyewa selama tiga tahun. Klarfeld memimpin perusahaan dengan salah satu pendiri Divvy. Melalui platformnya, Divvy menjual hingga lima rumah dalam sehari. Ini telah mengumpulkan modal ventura USD66 juta dari VC seperti Andreessen Horowitz.

19. Andy Lee, 29 tahun (Chief Investment Officer Parallaxes Capital)

Andy Lee adalah mantan dealmaker Lone Star Funds yang memutar strateginya untuk membiayai pajak ke depan. Sejak 2017, Parallaxes Capital-nya telah mengumpulkan lebih dari USD100 juta dari mantan kolega dan mitra terbatas seperti Texas A&M untuk berinvestasi dalam aset khusus. Dana Lee digunakan sebagai alternatif hasil di lingkungan tingkat rendah saat ini.

20. Adam Leslie, 29 tahun (Ketua Blackstone)

Adam Leslie memimpin transaksi di sektor kantor dan ilmu kehidupan untuk operasi investasi real estat Blackstone, investor real estat terbesar di dunia. Dia mempelopori dorongan sebesar USD2 miliar Blackstone baru-baru ini ke pasar kantor Seattle. Dia juga berperan dalam akuisisi platform gudang AS yang bernilai USD19 miliar dan akuisisi 11 ribu apartemen di AS yang senilai USD5,5 miliar di Stuyvesant Town / Peter Cooper Village di Manhattan.

21. Natasha Nath, 29 tahun (Wakil Presiden Deutsche Bank)

Natasha Nath adalah Head of The Us Rates Gamma Book di Deutsche Bank, dia salah satu orang yang menjadikan pasar Wall Street menjadi lebih besar. Dia mengambil alih bagian di perusahaan pada usia 27 dan mempertahankan pangsa pasar di peringkat empat besar, dengan volume melebihi USD10 miliar dalam nilai nosional setiap harinya. Nath dibesarkan di sebuah kota kecil di India dan menghabiskan dua tahun sekolah menengah di Libya sebelum mengambil jurusan matematika di MIT.

22. Monta Ozolina, 28 tahun (Rekan, Ekuitas Pribadi Manajemen Global Apollo)

Monta Ozolina adalah seorang investor dalam kelompok ekuitas swasta Apollo senilai USD77 miliar. Dia mengevaluasi dan membantu menutup transaksi reasuransi cadangan sebesar USD8 miliar untuk unit Athene utama Apollo. Ozolina bekerja pada penjualan EaglePicher Technologies, dan spin-off dan rekapitalisasi Vacuumschmelze, penyedia bahan magnetik khusus Jerman, di mana dia adalah pengamat papan. Pekerjaan sebelumnya adalah sebagai bankir investasi di Goldman Sachs.

23. Alexander Pack, 27 tahun (Cofounder Dragonfly Capital Partners)

Alexander Pack adalah mitra pendiri Dragonfly Capital, dana sebesar USD100 juta yang didukung oleh pendiri Andreessen Horowitz dan Alibaba. Dia berinvestasi di Numerai dan Polychain sebelum mendirikan Dragonfly untuk mendukung perusahaan yang bekerja di AS dan Cina. Dragonfly telah berinvestasi di Anchorage, anggota pendiri Asosiasi Libra; pesaing libra MakerDAO; dan pertukaran crypto kelembagaan berlisensi CFTC ErisX.

24. Jesse Reinherz, 29 tahun (Manager Portfolio Millennium Management)

Jesse Reinherz adalah seorang pedagang saham di Israel Englander's Millennium Management, sebuah perusahaan dana lindung senilai USD39 miliar. Dia menjalankan tim yang sangat menguntungkan yang memperdagangkan saham konsumen dan teknologi. Reinherz adalah mantan analis investasi senior di Moore Capital, miliarder Louis Bacon.

25. Olivia Rogan, 29 tahun (Rekan KKR)

Olivia Rogan adalah investor ekuitas swasta yang bekerja untuk KKR, membantu mengerahkan dana ekuitas swasta Amerika senilai USD13,9 miliar. Pekerjaan sebelumnya di Hellman & Friedman, di mana dia bekerja pada kesepakatan USD7,5 miliar untuk MultiPlan, penyedia layanan kesehatan. Rogan juga menjabat sebagai pengamat dewan untuk Pengembangan Produk Farmasi.

26.Brian Sanderson, 29 tahun (Wakil Presiden Morgan Stanley)

Brian Sanderson adalah Leveraged Finance Investment Banker di Morgan Stanley, dengan spesialisasi teknologi, termasuk pembelian pembiayaan dan merger perusahaan. Dia telah memimpin kesepakatan pelaksanaan 100 "lead kiri", mengumpulkan lebih dari USD150 miliar untuk perusahaan seperti Uber, Slack dan Netflix. Sanderson juga membiayai penawaran untuk perusahaan ekuitas swasta yang berfokus pada perangkat lunak seperti Vista Equity Partners dan Thoma Bravo.

27. Jason Schneider, 29 tahun (Analis Tiger Global Management)

Jason Schneider, kariernya melesat dengan cepat di Tiger Global Management milik miliarder Chase Colema. Saat ini dia sedang mengerjakan investasi di perusahaan swasta pada tahap akhir. Dia telah mempelopori tema-tema dalam dunia investasi, seperti investasi Tiger dalam layanan musik streaming Spotify dan Tencent Music. Dia sebelumnya bekerja di Carlyle Group dan Silver Lake.

28. Maxwell Blumenfeld, 28 tahun dan Naftali Harris, 27 tahun (Cofounder SentiLink)

Sentilink adalah pengembang teknologi clustering yang dirancang untuk menjaga keamanan dan privasi. Teknologi perusahaan terhubung dengan cincin kejahatan penipuan untuk mendeteksi dan memblokir identitas sintetis dengan mencari anomali statistik melalui antarmuka pemrograman aplikasi real-time dan alat analis risiko, memungkinkan klien bisnis untuk mengidentifikasi orang-orang palsu dan aplikasi penipuan lain yang terhubung untuk merusak organisasi.

29.Troy Wickett, 29 tahun (Wakil Presiden Goldman Sachs)

Troy Wickett adalah bankir investasi teknologi di Goldman Sachs yang mengcover Silicon Valley raksasa seperti Google dan perusahaan rintisan yang go public. Berbagai penawaran termasuk menasihati Dropbox dari Seri C hingga IPO, Amazon dalam pembelian Whole Foods senilai USD 13,7 miliar, dan penawaran publik dari Okta dan Greensky. Ibu Wickett adalah seorang kapitalis ventura yang mendukung Salesforce.com sejak awal.

30. Naoki John Yoshida, 29 tahun (Ketua Hellman & Friedman)

Naoki John Yoshida mengkhususkan diri dalam investasi perangkat lunak di Hellman & Friedman, sebuah perusahaan ekuitas swasta senilai USD45 miliar. Dia mengakuisisi Ultimate Software senilai USD11 miliar dan sekarang sebagai dewan. Yoshida adalah mantan anggota dewan Kronos, perusahaan perangkat lunak besar lainnya. Dia mulai sebagai bankir investasi Morgan Stanley.