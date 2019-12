JAKARTA – Boeing diprediksi masih akan merugi lebih dari USD1 miliar atau Rp14 triliun (Kurs Rp14.000/USD) per bulannya bahkan setelah penghentian produksi Pesawat 737 Max.

Keputusan Boeing untuk menghentikan sementara produksi 737 Max dilakukan setelah berbulan-bulan grounding, tetapi biaya overhead dan tenaga kerja perusahaan akan tetap menguras biaya.

“Biaya overhead dan tenaga kerja internal Boeing tidak akan ke mana-mana sehingga biaya tetap ditanggung,” kata analisis keuangan Seth Seifman seperti dilansir CNBC, Rabu (18/12/2019).

JP Morgan juga memprediksi Boeing akan mengalami kerugian per bulannya hampir USD2 miliar atau Rp27 triliun. Sebagai informasi, saham Boeing bahkan turun 1,3% selama empat hari berturut-turut. Pergerakkan saham Boeing menjadi USD327 atau Rp4 juta per lembar saham, angka itu turun dari target yaitu sebesar USD370 atau Rp5 juta per lembar sahamnya.

Sebelumnya, Boeing melaporkan akan menghentikan produksi 737 Max pada Januari 2020 mendatang. Langkah itu termasuk langkah mutakhir setelah Federal Aviation Administration mengatakan penilaiannya terhadap pesawat milik Boeing itu berlanjut hingga tahun depan.

Namun, Boeing mengaku tidak akan memecat atau memberhentikan para pekerja di Pabrik Renton, Washington DC, tempat Pesawat 737 Max diproduksi.

Imbas dari hal itu, maskapai Southwest Airlines dan American Airlines membatalkan ribuan penerbangan Pesawat 737 Max hingga pertengahan April 2020. Pembatalan jadwal-jadwal penerbangan itu jelas-jelas menggangu penerbangan selama masa liburan, musim semi, dan paskah.

