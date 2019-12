JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir perdagangan sore ini. Rupiah masih di level Rp13.900 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (20/12/2019) pukul 17.50 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 7,5 poin atau 0,05% ke level Rp13.977 per USD. Rupiah berada di kisaran Rp13.977-Rp13.999.

Rupiah bergerak di kisaran Rp13.977-Rp13.999 per USD. Sedangkan YahooFinance melaporkan Rupiah melemah 8 poin atau 0,05% berada di level Rp13.988 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.970 - Rp14.021 per USD.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,02% pada 97,3816 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1124 dari USD1,1115 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3014 dari USD1,3083 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,6885 dari USD0,6850.

Dolar AS membeli 109,28 yen Jepang, lebih rendah dari 109,58 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9776 franc Swiss dari 0,9802 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3118 dolar Kanada dari 1,3110 dolar Kanada.

(fbn)