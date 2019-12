TANGERANG - Runway atau landasan pacu ke-3 Bandara Soekarno-Hatta resmi beroperasi 20 Desember 2019. Maskapai Lion Air JT-373 rute Batam-Jakarta yang mendarat pukul 10.00 WIB menjadi pesawat yang pertama kali beroperasi di runway baru tersebut.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menjelaskan, beroperasinya runway ke tiga ini untuk mengurangi antrean pesawat yang sering terjadi pada peak season seperti libur natal dan tahun baru. Pembangunan runaway ini merupakan bagian pengembangan hard infrastructure.

"Tuntasnya pembangunan serta terbitnya izin operasi untuk ECT dan Runway 3 membuat daya saing Bandara Soekarno-Hatta meningkat tidak hanya di dalam negeri tapi juga di tingkat regional," terang Awaluddin, Sabtu (21/12/2019).

Meski belum diresmikan oleh Presiden Jokowi, pengoperasian runway 3 ini sudah melalui pertimbangan yang matang dan kesepakatan antara pihak Bandara Soetta dengan pihak terkait. Pengoperasian runway 3 ini juga dikatakan telah memenuhi semua aspek regulasi atau aturan mendasar infrastruktur bandara.

Sementara itu, Direktur Utama AirNav Indonesia, Novie Riyanto, menyatakan beroperasinya runaway 3 ini dapat menambah kapasitas pergerakan pesawat. Dengan 3 runaway, Bandara Soetta kini dapat menampung hingga 90 aktivitas penerbangan per-jam.

"Untuk tahap awal ini kami buka dan targetkan bisa sampai 90 aktivitas penerbangan baik landing dan take off. Nanti ke depannya bisa dimaksimalkan hingga 114 aktivitas penerbangan per jamnya," ujar Novie.

(kmj)