NEW YORK - Harga minyak mentah mengalami kenaikan pada perdagangan Jumat waktu setempat, didorong pengurangan jumlah rig minyak AS. Produsen menindaklanjuti rencana untuk memangkas pengeluaran untuk pengeboran baru.

Baca Juga: Harga Minyak Naik Usai Stok AS Turun 7,9 Juta Barel

Baker Hughes Co dalam laporannya mencatat 8 rig minyak dikurangi dalam seminggu hingga 27 Desember, sehingga jumlah total pengeboran minyak turun menjadi 677 atau jumlah terendah dibandingkan minggu yang sama tahun lalu sekira 885 rig aktif.

Selama tahun ini jumlah rig minyak yang dikurangi sebanyak 208. Namun pengurangan itu jauh lebih kecil dari rekor 963 rig yang dipotong pada 2015. Dilansir dari Reuters, Sabtu (28/12/2019).

Baca Juga: Kilang Khafji di Arab Saudi Ditargetkan Produksi 320 Ribu Barel Minyak/Hari

Minyak mentah berjangka AS diperdagangkan di sekitar USD62 per barel atau naik untuk minggu ini pada data yang menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS turun lebih dari yang diharapkan.

Ke depan, minyak mentah berjangka AS diperdagangkan sekitar USD60 per barel untuk 2020 dan USD55 untuk kalender 2021. Itu dibandingkan dengan rata-rata USD64,90 pada 2018. Meskipun jumlah rig pengeboran sumur baru telah menurun tahun ini, output minyak AS terus meningkat. Sebagian hal ini karena produktivitas rig yang tersisa menghasilkan jumlah minyak yang diproduksi telah meningkat. Namun secara laju pertumbuhan produksi minyak menurun. Administrasi Informasi Energi AS memproyeksikan output minyak mentah akan naik menjadi 12,3 juta barel per hari (bph) pada 2019 dan 13,2 juta bph pada 2020 dari rekor 11,0 juta bph pada 2018.