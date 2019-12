JAKARTA - Tahun 2019 merupakan tahun jayanya industri film Disney. Pasalnya, perusahaan ini menyumbang sekitar 33% dari total pasar di industri film.

Melansir CNBC, di Amerika Serikat, deretan film yang diproduksi Disney menghasilkan lebih dari Rp52 triliun di box office, menembus rekor yang ditetapkannya pada 2018 yakni Rp43 triliun. Angka ini adalah yang terbanyak dari semua produksi dalam sejarah.

Menurut data Comscore, dengan total box office Amerika Serikat yang saat ini berkisar Rp157,64 triliun, film yang diproduksi Disney menyumbang sekitar 33% dari total pasar. Jika digabungkan dengan film yang diproduksi Disney dengan 20th Century Fox, angkanya sebesar 38% mewakili industri film Amerika Serikat. Sedangkan pesaing terdekat Disney, Warner Bros menyumbang 13,8%.

Disney terus meningkatkan pangsa pasarnya selama dekade terakhir. Pada 2008 silam, Disney hanya mampu menyumbang 10,5% dari box office AS. Dengan keputusannya membeli Marvel dan Lucasfilm, Disney berkembang menjadi perusahaan film terkuat.

Disney mengemas 2019 dengan rilis-rilis besarnya antara lain peluncuran layanan streaming Disney+ dan 7 dari 10 film produksi Disney berhasil kokoh di daftar 8 film terlaris tahun ini.

"Spider-Man: Far From Home" adalah satu-satunya film di daftar 8 film terlaris yang tidak didistribusikan Disney. Marvel Studios milik Disney membantu produksi film ini bersama Sony.

Rencana Disney tahun depan adalah merilis blockbuster kuat antara lain “Jungle Cruise,” “Mulan,” “Black Widow,” “The Eternals,” “Onward,” “Soul” and “Raya and the Last Dragon”. Disney juga akan memiliki film Fox seperti “Free Guy,” “West Side Story” and “The King’s Man.”

(kmj)