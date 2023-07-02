Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Biaya Pernikahan di Disney? Awas Jangan Kaget

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |22:00 WIB
Berapa Biaya Pernikahan di Disney? Awas Jangan Kaget
Disney. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Berapa biaya pernikahan di Disney akan dibahas dalam artikel berikut ini.

Pernikahan dengan tema ala kerajaan dan putri Disney tentunya menjadi impian banyak orang, terutama bagi perempuan.

 BACA JUGA:

Namun, untuk menggelar pesta pernikahan di Disney tentu tidaklah murah. Lantas, berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menggelar pernikahan di Disney?

Dirangkum Okezone, Minggu (2/7/2023) berikut ini rincian berapa biaya pernikahan di Disney.

Diketahui, biaya untuk menggelar pernikahan di Disney ini bervariasi tergantung tempat pernikahan Disney yang dipilih. Adapun tarifnya dimulai dari USD3.500 atau setara Rp52 juta hingga USD15 ribu atau setara Rp225 juta. (Kurs: Rp15.008/USD).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041455/kisah-pekerja-disneyland-digaji-kecil-tak-cukup-penuhi-biaya-hidup-b6oSPofchW.jpg
Kisah Pekerja Disneyland Digaji Kecil, Tak Cukup Penuhi Biaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/320/2840234/walt-disney-digugat-ke-pengadilan-gegara-bayar-upah-pekerja-perempuan-lebih-rendah-bBSXasGK0F.jpg
Walt Disney Digugat ke Pengadilan Gegara Bayar Upah Pekerja Perempuan Lebih Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/320/2818361/gelombang-phk-belum-usai-disney-pangkas-2-500-pekerja-T85AM371Zb.png
Gelombang PHK Belum Usai, Disney Pangkas 2.500 Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/13/320/2309167/akibat-covid-19-disney-rugi-rp34-12-triliun-nQrraCOStR.jpg
Akibat Covid-19, Disney Rugi Rp34,12 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/30/320/2285994/dihantam-covid-19-disney-bakal-phk-28-000-karyawan-1SiJGvBmo1.png
Dihantam Covid-19, Disney Bakal PHK 28.000 Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/12/320/2260873/disney-tendang-kata-fox-dari-20th-century-usai-akuisisi-jadi-apa-vXexcRuThX.jpg
Disney 'Tendang' Kata Fox dari 20th Century Usai Akuisisi, Jadi Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement