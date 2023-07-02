Berapa Biaya Pernikahan di Disney? Awas Jangan Kaget

JAKARTA - Berapa biaya pernikahan di Disney akan dibahas dalam artikel berikut ini.

Pernikahan dengan tema ala kerajaan dan putri Disney tentunya menjadi impian banyak orang, terutama bagi perempuan.

Namun, untuk menggelar pesta pernikahan di Disney tentu tidaklah murah. Lantas, berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menggelar pernikahan di Disney?

Dirangkum Okezone, Minggu (2/7/2023) berikut ini rincian berapa biaya pernikahan di Disney.

Diketahui, biaya untuk menggelar pernikahan di Disney ini bervariasi tergantung tempat pernikahan Disney yang dipilih. Adapun tarifnya dimulai dari USD3.500 atau setara Rp52 juta hingga USD15 ribu atau setara Rp225 juta. (Kurs: Rp15.008/USD).