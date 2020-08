JAKARTA - Walt Disney bakal melakukan rebranding pada salah satu studio tv dan film ternama di dunia yakni 20th Century Fox dengan mengganti nama. Nantinya, nama baru ini akan menghilangkan Century dan Fox menjadi 20th Television.

Langkah rebranding dilakukan setelah perusahaan menutup kesepakatan senilai USD71 miliar atau Rp1.049 triliun (mengacu kurs Rp14.700 per USD) untuk mengakuisisi aset Fox tahun lalu. Dengan demikian Disney menghapus nama Fox dari merek film 20th Century Fox.

Logo dan gambar baru akan muncul di episode baru serial TV ke-20 mulai musim gugur ini. Nama lama yang telah ditayangkan sebelum perubahan ini akan mempertahankan logo dan nama sebelumnya.

Penghentian nama Fox dari semua studio Disney sangat masuk akal karena dapat membingungkan konsumen. Sebab masih ada aset Fox Corporation seperti Fox Entertainment, Fox Sports, dan Fox News adalah bagian dari Fox Corporation. Di mana seluruhnya tidak ada hubungannya dengan Disney.

Disney juga akan mengganti nama studio TV lainnya dengan nama dan gambar baru. Itu termasuk mengubah ABC Studios dan ABC Signature Studios menjadi ABC Signature dan Fox 21 Television Studios akan menjadi Touchstone Television.

"Nama dan logo studio baru kami menandai hari baru untuk ABC Signature, 20th Television dan Touchstone Television sambil menghormati sejarah mereka yang kaya dan kekuatan kreatif The Walt Disney Company," kata Presiden Studio Televisi Disney Craig Hunegs, dilansir dari CNN, Rabu (12/8/2020),

Sebagai informasi, 20th Century Fox dibuat pada 1935 sebagai penggabungan antara Twentieth Century Pictures dan Fox Films. Studio film telah menghasilkan beberapa film paling populer dan dicintai dalam sejarah Hollywood.

Seperti film Star Wars, The Sound of Music, Die Hard dan Home Alone. Bahkan logo dan musiknya yang dapat dikenali menjadi identik dengan pergi ke bioskop.

Tak kalah dari studio film, di televisi juga Fox menghasilkan banhak acara hits. Salah satu yang paling terkenal adalah The Simpsons dan Modern Family.