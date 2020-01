JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menarik perhatian, dengan bergaya sebagai vlogger. Dia menyampaikan informasi terkai Ibu Kota Negara (IKN) dalam vlog tersebut.

Pada kunjungan ke lokasi IKN di Kalimantan Timur, Menteri Basuki membuat vlog, yang isinya memperkenalkan secara singkat IKN baru. Dia juga menyampaikan informasi terkait perencanaan awal pembangunan Ibu Kota nantinya.

“Kita sekarang berada di Desa Sepaku atau Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi rencana Ibu Kota Negara yang baru. Kita akan melihat rentang alam yang sangat indah yang Insya Allah akan kita mulai bangun pada 2020,” ungkap Menteri PUPR dalam Vlog-nya yang berdurasi satu menit itu melalui akun Instagram resmi Kementerian PUPR @kemenpupr, Minggu (12/1/2020).

Dirinya juga memastikan, pembangunan akan segera dilangsungkan dengan arahan Presiden. “Tentunya sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia dan sesuai arahan Preseiden Republik Indonesia (RI) Bapak Joko Widodo, kita akan segera merencanakan kota ini, kota yang smart dan metropolis. Terima kasih,” sambungnya.

Sebelumnya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan dimulai pada kuartal IV-2020. "Tahun 2020 yang prasarana dasarnya yang prasarana tadi yang dasar. Kalau yang cluster pendidikan kesehatan itu nanti. untuk yang prasarana dasarnya mudah-mudahan tahun ini," ujar Basuki.

Vlog Menteri Basuki Hadimuljono ini telah ditonton lebih dari 17.657 kali dan dikomentari sebanyak 35 kali. Berikut komentar-komentar warganet:

“Selamat bekerja tuk bpk Menteri yg tak lelah membangun negeri tercinta..saya pribadi hanya dpt mmbantu dgn Doa kehadirat Illahi..smg bpk dn seluruh staff slalu dlm Ridho Allah SWT aamiin...YRA,” komentar akun @n*rm*_*n*nk.

“Ko salfok sma topinya ya....kyk ud lama dpake gt...mbladus basa jawa nya...,” tulis @m*dh*ck.

“Mantab pak kemenpur ..semoga IKN cpt terwujud biar kami2 yg di kaltim dpt merasakan..bgmn rasany hidup di ibukota jg,” imbuh @cl*r*d*n*95.

“Semoga nggak ngutang lg....hutang yg kmrn sdh segunung.....😢😢😢😢😢😢,” ungkap akun @b*d*h*rj*_s*.

“Hai Pak Bas... Smoga Sehat selalu Pak... can not wait the amazing capital city of Indonesia 😍,” tulis @z*lf*n*_r*z*.