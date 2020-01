JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan hari ini terpantau bergerak dua arah. Rupiah bergerak di level Rp13.600-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (17/1/2020) pukul 17.10 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 2,5 poin atau 0,02% ke level Rp13.645 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.634-Rp13.660 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance melaporkan Rupiah menguat 14 poin atau 0,1% di level Rp13.640 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.640-Rp13.659 per USD.

Untuk diketahui, pada perdagangan kemarin indeks dolar Amerika Serikat (USD) mengalami bangkit dari pelemahan. Penguatan ini terjadi setelah rilis data ekonomi AS yang positif.

Indeks dolar bertahan terakhir 97,220, setelah jatuh ke 97.085 , yang merupakan yang terendah sejak 8 Januari. Franc Swiss terus menguat terhadap dolar, mencapai 0,961 semalam, level terkuat sejak September 2018.

Nilai tukar dolar AS menguat 0,05% terhadap Euro menjadi USD1.1155 per USD. Sementara Dolar AS juga menguat 0,13% terhadap yen Jepang menjadi 110.0200 yen setelah sebelumnya nilai mata uang Jepang ini mencapai level terlemahnya sejak Mei di 109.8800 yen Jepang.

(dni)