JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat tipis penutupan perdagangan hari ini. Rupiah terpantau masih berada di level Rp13.600-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Jumat (31/1/2020) pukul 17.13 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 1,5 poin atau 0,01% ke level Rp13.655 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.645-Rp13.655 per USD.

Baca Juga: Ekonomi Melemah, Dolar AS Terkapar

Sementara itu, Yahoo Finance melaporkan Rupiah melemah 10 poin atau 0,07 berada pada level Rp13.650 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.645-Rp13.655 per USD. Untuk diketahui, kurs dolar Amerika Serikat (AS) jatuh pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat imbas pertumbuhan ekonomi AS 2019 tidak capai target 3%.

Ekonomi AS pada 2019 mencatatkan pertumbuhan tahunan paling lambat dalam tiga tahun terakhir dan konsumsi pribadi melemah secara dramatis. Pelemahan dolar AS ini mengakhiri reli mata uang pada permintaan safe-haven dari kekhawatiran tentang kejatuhan ekonomi dari wabah coronavirus di China.

Baca Juga: Rupiah Melemah 23 poin ke Level Rp13.656/USD

Melansir Reuters, indeks dolar telah naik 0,65% dalam dua minggu terakhir karena investor menjual aset berisiko. Namun, ketakutan akan wabah Coronavirus tetap ada, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan epidemi tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.

(kmj)