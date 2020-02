JAKARTA – Sebanyak 116 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab) dilantik oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

116 CPNS 2018 Kemensetneg dan Setkab ini telah resmi dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau Anda bisa memanfaatkan native digital anda, be creative, be innovative, you have the freedom to think, you have the freedom to design apa yang lebih baik untuk kami, untuk kita. Mari ciptakan lompatan besar di Kementerian ini. Kami semua bekerja dan berusaha keras untuk memberikan ruang belajar ke anda,” ucap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengutip website Setneg, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Mensesneg Pratikno terlihat menuntun para PNS Kemensetneg dan Setkab untuk bersumpah untuk menjadi PNS yang taat. Dirinya juga memberikan pidato dalam pengambilan sumpah itu.

Berjanji untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, sebanyak 82 PNS Kemensetneg dan 34 PNS Setkab didampingi Rohaniwan mengucap sumpah PNS dengan khidmat dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah PNS yang diwakili Felicia Joe sebagai PNS Kemensetneg dan Faqih Addien Al-Haq sebagai PNS Setkab. Sesuai Keputusan Mensesneg Nomor 20 Tahun 2020, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020, PNS baru berhak atas penghasilan yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

