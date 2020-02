JAKARTA – Bidang multimedia dan creative hub manjadi salah satu fokus utama yang dikembangkan oleh MNC x Kolega. Sejak resmi beroperasi pada 2019 lalu, coworking space yang berada di lantai 10 dan 11 Park Tower, Jakarta, telah berhasil menggelar berbagai event kolaborasi di bidang multimedia dan creative hub.

MNC x Kolega sebagai the most strategic and spacious coworking space menyediakan tempat kerja dan ruang kolaborasi. Selain itu, juga turut peduli dalam perkembangan informasi terkini melalui berbagai event di bidang multimedia dan creative hub.

Karena itu, sejumlah event yang digelar oleh MNC x Kolega seringkali menjadi momen sharing dan meng-upgrade skill bagi para pekerja industri kreatif, startup hingga konsultan. Ke depan mereka bisa berlanjut untuk melakukan kolaborasi yang akan menguntungkan satu sama lain.

Untuk memfokuskan di bidang multimedia dan creative hub, sejumlah acara yang telah berhasil digelar, seperti event yang mengangkat tema creative business – A Cup of MOKA bersama Mokapos, event #BerangkatdariTeman bersama Virallo, serta StartUpgrade Workshop bersama Alpha Momentum.

Selain itu, event lainnya yang mengangkat tema ketertampilan di bidang kreatif juga pernah digelar, di antaranya Art Workshop dari Lokka Studio, Beauty Workshop dari Martinez, Cake Decorating Workshop, serta Trunk Show bersama The F Thing.

Dengan adanya creative hub ini akan mendukung dan menjadi ruang untuk menampilkan hasil karya, serta inovasi dari para komunitas kreatif dalam bentuk pop-up market dan pameran. Kehadiran coworking space tentu bisa menjadi salah satu cara dalam mengembangkan sektor ekonomi di bidang kreatif.

Lokasi coworking space ini pun sangat mudah diakses dengan berbagai pilihan moda transportasi umum, seperti busway, commuterline, dan mass rapid transit (MRT). Terlebih MNC x Kolega berada dekat dengan kantor pemerintah, kantor kedutaan asing, dan pusat budaya di area Cikini-Menteng, yang bisa menjadi potensi untuk memperluas kerjasama dan kolaborasi di berbagai bidang.

Kedepannya, MNC x Kolega juga akan mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang lainnya, seperti digital, fotografi, dan film, sehingga bisa berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat.

