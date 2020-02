JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum mendapat sentiment positif dari Bank Indonesia (BI) yang akan mengumumkan kebijakan suku bunganya siang ini. Rupiah justru kian tertekan ke level Rp13.700-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Kamis(20/2/2020) pukul 08.54 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 19 poin atau 0,14% ke level Rp13.714 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.698-Rp13.714 per USD.

Sementara itu Yahoo Finance mencatat Rupiah pada level Rp13.714 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.673-Rp13.714 per USD.

Untuk diketahui, dolar AS tengah menguat hingga mencapai level tertinggi karena data ekonomi AS. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama naik 0,24%.

Sementara itu, yen merosot ke level terendah karena penurunan jumlah kasus virus corona di China dan lebih banyak stimulus kebijakan yang mendorong minat investor untuk mengambil investasi yang lebih berisiko.

Sebagai informasi, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 22-23 Januari 2020, BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate. Dengan demikian, suku bunga acuan BI tetap berada di level 5%.

Maka suku bunga Deposit Facility (DF) tetap bertahan di level 4,25% dan suku bunga Lending Facility (LF) pada level 5,75%.

