JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (ANTM) pada minggu ini, mengalami beberapa kali cetak rekor harga tertinggi. Di mana, posisi tertinggi dijual seharga Rp842.000 per gram.

Pada pekan lalu, harga emas sempat cetak rekor di Rp819.000. Namun, pekan ini bisa mencapai 3 kali mencetak rekor.

Berikut Okezone sudah merangkum fakta harga emas cetak rekor, Minggu (8/3/2020) :

Baca juga: Akhir Pekan, Harga Emas Antam Cetak Rekor Lagi Dibanderol Rp842.000/Gram

1. Pada 2 Maret 2020, Emas Dijual Rp810.000

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada hari ini mengalami kenaikan harga. Emas Antam naik sebesar Rp4.000.

Dengan demikian, harga emas Antam dijual Rp810.000 per gram dari harga sebelumnya Rp806.000 per gram. Sebelumnya, emas antam mengalami penurunan harga signifikan yaitu Rp10.000.

2. Harga Emas pada 3 Maret 2020, Dijual Rp815.000

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terus mengalami kenaikan harga. Hari ini logam mulia naik sebesar Rp5.000 per gram.

Baca juga: Cetak Rekor Lagi, Harga Emas Antam Semakin Mahal di Rp837.000/Gram

Dengan demikian, harga emas Antam dijual Rp815.000 per gram dari harga sebelumnya Rp810.000 per gram. Selain harga emas Antam, harga emas di spot gold juga naik 0,4% menjadi USD1,591.84 per ounce. Emas berjangka AS naik 1,8% menjadi USD1,594,80.

3. Pada 4 Maret 2020, Cetak Rekor ke Rp827.000

Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencetak rekor tertinggi lagi. Di mana emas antam dibanderol seharga Rp827.000 per gram.

Dari pantauan di website logammulia, Jakarta, Rabu (4/3/2020), harga emas antam naik Rp12.000 menjadi Rp827.000 per gram. Di mana, pada perdagangan kemarin masih dibanderol di Rp815.000 per gram.

Baca juga: Usai Cetak Rekor, Harga Emas Antam Turun ke Rp822.000/Gram

4. Pada 5 Maret 2020, Harga Emas Turun Lagi ke Rp822.000

Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami penurunan usai mencetak rekor baru. Namun, harga emas hari ini masih di atas Rp800.000-an per gram.

Dari pantauan di website logammulia, Jakarta, Kamis (5/3/2020), harga emas antam turun Rp5.000 menjadi Rp822.000 per gram. Di mana, pada perdagangan kemarin masih dibanderol di Rp827.000 per gram.

5. Harga Emas Cetak Rekor Lagi ke Rp837.000 pada 6 Maret 2020

Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami kenaikan harga yang signifikan. Alhasil, harga emas melambung di kisaran 830.000-an ribu per gramnya.

Dari pantauan di website logammulia, Jakarta, Jumat (6/3/2020), harga emas antam naik Rp15.000 menjadi Rp837.000 per gram. Harga ini merupakan rekor tertinggi pencapaiannya selama ini.

6. Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi pada 7 Maret 2020

Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami kenaikan harga yang signifikan. Alhasil, harga emas melambung di kisaran 840.000-an per gramnya.

Dari pantauan di website logammulia, Jakarta, Sabtu (7/3/2020), harga emas antam naik Rp5.000 menjadi Rp842.000 per gram. Harga ini merupakan rekor tertinggi pencapaiannya selama ini.

(rzy)