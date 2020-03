JAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akhirnya akan dilengkapi bandara berstandarisasi internasional. Bandara dengan nama Yogyakarta International Airport (YIA) ini sebentar lagi akan siap beroperasi secara penuh, tepatnya pada 29 Maret 2020 mendatang.

Saat ini pembangunan pun telah mencapai tahap hampir selesai dimana sisa pengerjaan hanya ada pada finishing. Selain itu, beberapa maskapai asing pun telah dipastikan akan mendaratkan pesawatnya di bandara ini.

Pada Minggu (8/3/2020) Okezone merangkum fakta terkait Bandara Internasional Yogyakarta.

1. Progres Capai 94%

Project Manager Pembangunan YIA PT AP I Taochid Purnama Hadi mengatakan saat ini progres atau perkembangan pengerjaan pembangunan Yogyakarta International Airport sudah hampir mencapai 94%.

“Pembangunan fisiknyas udah selesai, tinggal finishing saja, sekarang sudah 94 persen,” ujar Project Manager Pembangunan Bandara YIA, PT Angkasa Pura I Tauchid Hadi Purnomo

2. Sisa Pekerjaan Finishing

Saat ini pengerjaan bandara YIA hanya menyisakan pekerjaan finishing terminal domestik dan internasional.

“Tersisa pekerjaan finishing terminal domestik dan internasional. Kami sekarang memang masih terus mengejar pemindahan terminal internasional yang sebelumnya kami gunakan untuk area terminal minimum operasi ke terminal sesungguhnya untuk internasional,” kata Tauchid dikutip dari KR Jogja.

Pekerjaan interior di terminal domestik dijelaskan Taochid juga telah selesai. Pengerjaan ini meliputi art work atau karya seni dan spesial lighting. Di terminal internasional yang sedang dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

“BIY memiliki kekuatan tersendiri dari sisi karya seni. Selain ada motif kawung dan gumuk pasir, ronce wijaya kusuma menghiasi bandara ini baik di lantai maupun kolom atau tiang penyangga,” ujarnya.

3. Sudah Siap Tampung Pemindahan Rute Penerbangan Adistjipto

Dengan progres hampir rampung ini, bandara YIA sudah siap untuk menerima pemindahan rute penerbangan dari bandara Adisutjipto.

4. Pembangunan Gedung Telah Rampung

Selain itu, pihaknya memastikan bahwa pembangunan gedung semuanya telah selesai termasuk airside atau sisi udara. Infrastruktur terutama flyover sudah bisa digunakan, demikian pula gedung parkir sudah rampung dan siap dioperasikan.

5. Perampungan Keseluruhan Sesuai Target 14 Maret 2020

Taochid Purnama Hadi menegaskan seluruh pekerjaan infrastruktur BIY akan rampung sesuai target yaitu pada Sabtu (14/3/2020) mendatang. Kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

6. Pengoperasian Pada 29 Maret 2020

Pengoperasian penuh Bandara Internasional Yogyakarta akan jatuh pada tanggal 29 Maret 2020. Sebelum beroperasi penuh, bandara YIA akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Dirjen Perhubungan Udara. Hasilnya akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan sampai dengan 28 Maret mendatang.

Taochid menambahkan nantinya per 29 Maret 2020, akan ada 80 penerbangan per hari, take off dan landing ada 160 pergerakan per hari.

7. Pesawat Diwajibkan Menginap Untuk Peresmian Bandara

Bagi pesawat yang hendak terbang di Bandara Internasional Yogyakarta pada 29 Maret pagi, diwajibkan untuk menginapkan pesawatnya di BIY sehari menjelang peresmian operasional penuh BIY.

“Karena besok paginya pesawat-pesawat tersebut akan memulai terbang di BIY dan tidak lagi terbang dari Adisucjipto. Pesawat yang tersisa atau masih terbang di Adisucjipto hanya pesawat baling-baling. Selain itu semuanya pindah ke BIY,” tegas Taochid.

8. Maskapai Penerbangan Internasional yang Pasti Mendarat di BIY

Taochid menyebut maskapai penerbangan seperti Silk Air, Air Ais dan Scoot Air sebagai maskapai yang sudah pasti mendaratkan pesawatnya di Bandara Internasional Yogyakarta.

“Maskapai penerbangan internasional yang sudah pasti ke BIY di antaranya, Silk Air, Air Ais, Scoot Air,” jelasnya.

9. 2 Maskapai Asing Sedang Dinego

PT Angkasa Pura I (Persero) mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan negosiasi maskapai asing untuk mengisi slot kosong di 15 bandarannya. Maskapai tersebut adalah Turkish Airlines dan Qatar Airlines.

“Nah yang ini ada beberapa airlines yang dekati kami, lagi nego. Karena sudah ketemu Mentrinya mungkin boleh diomongin, yaitu Turkish Airlines dan Qatar (Airlines),” ujar Direktur Pemasaran dan Komersial AP1 Devy Suraji.

