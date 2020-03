JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dua arah pada perdagangan hari ini. Rupiah masih bergerak di level Rp14.300-an per USD di tengah bertambahnya pasien positif virus korona di Indonesia.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Rabu (11/3/2020) pukul 17.47 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 22 poin atau 0,16% ke level Rp14.374 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.305-Rp14.395 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah menguat 54 poin atau 0,37% ke level Rp14.353 per USD. Dengan pergerakan harian Rp14.325 per USD-Rp14.407 per USD.

Sekadar informasi, jumlah warga yang terinfeksi virus korona (Covid-19) bertambah tujuh orang. Dengan demikian, terdapat 34 warga yang positif virus korona di Indonesia.

"Sehingga ada penambahan tujuh pasien," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Virus Korona, Achmad Yurianto saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Sebelumnya, indeks Dolar AS menguat di akhir perdagangan kemarin. Dolar kembali perkasa karena para pelaku pasar menaruh harapan pada stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah AS untuk melawan dampak wabah virus korona.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 1,61% pada 96,4402 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1292 dari USD1,1458 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2912 dari USD1,3110 AS pada sesi sebelumnya.

