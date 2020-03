JAKARTA - Pergerakan harga emas dunia mulai menunjukkan tren penurunan. Setelah sebelumnya mencatatkan rekor tertinggi tujuh tahun karena menembus di atas USD1.700 per ounce karena virus korona.

Penguatan harga emas dunia juga mengerek emas Antam. Harga emas Antam pun mencetak rekor tertingginya di level Rp851.000 per gram. Namun kini harga emas melorot juga karena virus korona.

Berikut Okezone sudah merangkum fakta harga emas, Minggu (15/3/2020):

1. Harga Emas Sentuh Level Tertinggi 7 Tahun

Harga emas melonjak di atas USD1.700 pada perdagangan Senin kemarin, mencapai level tertinggi dalam tujuh tahun imbas penyebaran virus korona (coronavirus) Covid-19, sehingga investor mencari aset yang lebih aman.Namun, para analisis mengatakan bahwa harga logam mulia akan terus naik ke level ke USD2.000.

2. Harga Emas Antam Sentuh Rp851.000/Gram

Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali mencetak rekor terbaru. Rekor harga emas sebelumnya Rp842.000 gram bergeser menjadi Rp851.000 per gram.

Dari pantauan di website logammulia, Jakarta, Senin (9/3/2020), harga emas antam naik Rp9.000 menjadi Rp851.000 per gram. Harga ini merupakan rekor baru harga emas Antam selama ini.

3. Harga Emas Dunia Terus Turun

Harga emas turun 4,5% pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), menuju penurunan mingguan terbesar sejak 1983 karena investor memulai aksi jual untuk menimbun uang tunai guna menutup margin di pasar lain yang terpukul dampak wabah virus korona atau coronavirus (Covid-19).

Sementara, paladium turun hampir 11%, sehari setelah terjun 28%, menuju penurunan persentase mingguan terbesar dalam rekor.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (14/3/2020), harga emas di pasar spot turun 4% menjadi USD1.513,11 per ounce. Untuk minggu ini, emas turun lebih dari 9% terbesar sejak 1983. Emas berjangka AS turun 4,6% pada USD1.516,70.

4. Harga Emas Antam Turun 5 Hari Beruntun, Kini Dijual Rp809.000/Gram

Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali turun dalam pada perdagangan hari ini. Tercatat harga emas Antam turun Rp3.000 dan mengalami penurunan lima hari berturut-turut sejak Selasa 10 Maret 2020.

Penurunan harga emas Antam mengikuti pergerakan emas dunia yang anjlok karena investor berburu uang tunai.

Melansir logammulia, Jakarta, Sabtu (14/3/2020), harga emas Antam turun Rp3.000 menjadi Rp809.000 per gram. Sebelumnya, harga emas dibanderol menjadi Rp812.000 per gram. Sementara untuk harga buyback juga turun Rp4.000 menjadi Rp730.000 per gram.