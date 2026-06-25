Daftar 5 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Tambang Batu Bara, Ada yang Punya Harta Rp303,6 Triliun

Ilustrasi Daftar 5 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Tambang Batu Bara, Ada yang Punya Harta Rp303,6 Triliun (Foto: PLN EPI)

JAKARTA - Daftar lima orang terkaya Indonesia pemilik tambang batu bara. Mereka masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2026.

Dari bisnis tambang batu bara, mereka mendapatkan kekayaan hingga ratusan triliunan Rupiah. Di Indonesia, sektor pertambangan dianggap sebagai bisnis yang menggiurkan karena hasil produksinya memberikan keuntungan yang signifikan.

Selain itu, bisnis pertambangan juga memberikan manfaat seperti penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta kontribusi terhadap pendapatan negara.

Lalu siapa saja orang terkaya di Indonesia yang mempunyai bisnis tambang batu bara? Berikut ini Okezone rangkum daftar orang terkaya di Indonesia seperti dilansir Forbes.

5. Eddy Sugianto

Di peringkat lima. orang terkaya di Indonesia yang mempunyai bisnis tambang batu bara adalah Eddy Sugianto.

Eddy Sugianto memiliki kekayaan USD1,1 miliar atau setara Rp19,6 triliun. Demikian dilansir Forbes real time billionaires 2026.

Eddy Sugianto adalah pendiri grup tambang batu bara Mandiri dan Presiden Komisari Prima Andalan Mandiri.

4. Dewi Kam

Kemudian di peringkat empat ada nama Dewi Kam yang memiliki kekayaan senilai USD3,1 miliar atau setara Rp55,3triliun. Demikian dilansir Forbes real time billionaires 2026.

Kekayaannya sebagian besar dihasilkan dari kepemilikan minoritas di Bayan Resources di mana sahamnya naik tiga kali lipat pada 2022.

Dia juga memiliki partisipasi dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.