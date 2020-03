JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat, didukung oleh kemajuan paket stimulus ekonomi AS USD2 triliun yang sempat tertunda.

Selain itu, penguatan harga minyak ditopang penurunan permintaan bahan bakar AS dampak virus corona atau coronavirus (Covid-19).

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (26/4/2020), harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) naik 48,00 sen atau 2% menjadi USD24,49 per barel. Sementara, harga minyak mentah brent naik 24 sen atau 0,9% menjadi USD27,39 per barel.

Permintaan produk minyak, terutama bahan bakar pesawat turun secara dramatis ketika pemerintah secara global mengumumkan lockdown untuk memperlambat penyebaran virus corona.

Permintaan bahan bakar diperkirakan akan turun tajam di seluruh dunia pada kuartal kedua dengan sebagian besar penerbangan terhenti dan perjalanan darat sangat dibatasi.

Baru-baru ini India, negara terpadat kedua di dunia dan konsumen minyak terbesar ketiga, mulai lockdown selama 21 hari.

Produk bensin mingguan AS yang dipasok untuk permintaan turun 859.000 barel per hari (bpd) menjadi 8,8 juta barel per hari pekan lalu, penurunan satu minggu terbesar sejak September 2019, menurut Administrasi Informasi Energi AS. Permintaan bahan bakar secara keseluruhan turun hampir 2,1 juta barel per hari selama seminggu.

Para senator AS dan pejabat administrasi Trump telah mencapai kesepakatan tentang RUU stimulus USD2 triliun yang diperkirakan akan disahkan Kongres pada hari Rabu akan membantu meningkatkan pasar.