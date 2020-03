NEW YORK - Harga minyak mentah kembali anjlok pada perdagangan Senin (30/3/2020) waktu setempat. Di mana acuan minyak global, Brent jatuh ke level terendah dalam hampir 18 tahun tepatnya tahun 2002 dan minyak mentah AS sempat jatuh di bawah USD20 per barel.

Penurunan ini dikarenakan investor memprediksi dampak virus corona atau Covid-19 secara global masih berlangsung selama berbulan-bulan. Hal ini semakin menekan permintaan untuk bahan bakar.

Pandemi diperkirakan akan menyebabkan sedikitnya 20% penurunan permintaan bahan bakar di seluruh dunia karena pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penyebaran virus. Dengan Arab Saudi dan Rusia akan membanjiri pasar dengan minyak bulan depan, produsen dan pengirim juga telah berusaha keras untuk mengunci minyak di penyimpanan karena permintaan turun.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (31/3/2020), harga minyak Brent turun USD2,17 atau 8,7% menjadi menetap di USD22,76 per barel, penutupan terendah sejak November 2002. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun USD1,42, atau 6,6%, menjadi USD20,09, penutupan terendah sejak Februari 2002.

Pedagang komoditas global Trafigura mengatakan permintaan minyak bisa turun lebih dari 30 juta barel per hari (bph) pada April. Nominal tersebut hampir sepertiga dari konsumsi bahan bakar harian.

Perang harga antara Arab Saudi dan Rusia meletus awal bulan ini setelah runtuhnya kesepakatan tiga tahun untuk membatasi pasokan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen lain yang dipimpin oleh Moskow.

Sejauh ini, negosiasi antara kedua produsen dan Amerika Serikat belum mengubah pandangan. Arab Saudi mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya berencana untuk meningkatkan ekspor minyak menjadi 10,6 juta barel per hari (bph) mulai Mei.

Tolok ukur utama minyak mentah telah mencatat kerugian selama lima minggu berturut-turut. Harga minyak sekarang sangat rendah sehingga menjadi tidak menguntungkan bagi banyak perusahaan minyak untuk tetap aktif, kata para analis, dan produsen berbiaya lebih tinggi tidak akan memiliki pilihan selain menutup produksi, terutama karena kapasitas penyimpanan hampir penuh.

Produsen serpih Texas, Pioneer Natural Resources, dan Parsley Energy secara resmi meminta regulator Texas pada hari Senin untuk membatasi produksi minyak untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.

Permintaan yang menurun dan penyimpanan yang cepat mengisi harga minyak mentah utama AS - beberapa di antaranya sekitar USD11 per barel.

"Tampaknya bahwa Saudi memiliki misi untuk mendorong produsen marjinal AS keluar dari lapangan bermain dalam merebut kembali pangsa pasar," kata Jim Ritterbusch, presiden Ritterbusch and Associates di Galena, Illinois.

Presiden A.S. Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui saat panggilan telepon untuk mengadakan pertemuan para pejabat energi utama mereka untuk membahas pasar minyak global yang merosot.

Pasar menambah kerugian sebelumnya setelah para pedagang mengatakan Genscape melaporkan bahwa stok AS di pusat penyimpanan kunci Cushing di Oklahoma naik lebih dari 4 juta barel pekan lalu, yang merupakan kenaikan satu minggu terbesar dalam lebih dari 10 tahun.

Bank of America menurunkan perkiraan harga minyaknya untuk kedua kalinya dalam dua minggu setelah ekonom bank memproyeksikan PDB global akan berkontraksi pada paruh pertama tahun 2020.

"Secara triwulanan, kami memperkirakan akan melihat penurunan paling tajam dalam konsumsi minyak global yang pernah tercatat," kata analis BofA, yang mencerminkan penurunan 12 juta barel per hari pada kuartal kedua tahun 2020 dan kontraksi 4,5 juta barel per hari untuk tahun ini.

BofA mengurangi perkiraan harga 2020 menjadi USD37 per barel untuk Brent dan USD32 untuk WTI dan mengatakan pihaknya memperkirakan kedua tolok ukur akan diperdagangkan pada remaja dalam beberapa minggu mendatang.

Tarif pengiriman supertanker naik untuk kedua kalinya bulan ini karena pedagang bergegas untuk mengamankan kapal untuk penyimpanan.

