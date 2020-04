JAKARTA - Harga minyak naik dalam perdagangan kemarin yang fluktuatif. Harga minyak patokan AS naik hingga 19%. Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni naik USD2,21 dolar AS atau 19,1% menjadi USD13,78 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sebelumnya di sesi itu, patokan minyak AS telah diperdagangkan di level USD10,26 per barel, sebelum melonjak sekitar 40% hingga mencapai tertinggi sesi USD16,20 per barel.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik USD1,04 atau 5,38% menjadi ditutup pada USD20,37 per barel di London ICE Futures Exchange. Pergerakan pasar terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk menghancurkan kapal perang Iran jika mereka melecehkan kapal-kapal AS di laut.

"Saya telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak jatuh dan menghancurkan setiap dan semua kapal perang Iran jika mereka melecehkan kapal kami di laut," demikian tweet Trump yang dilansir dari Xinhua, Kamis (23/4/2020).

Harga minyak agak di bawah tekanan setelah data menunjukkan peningkatan stok minyak mentah AS. Dalam pekan yang berakhir 17 April, persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk dalam Cadangan Minyak Strategis, meningkat 15 juta barel dari minggu sebelumnya, Administrasi Informasi Energi AS mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Rabu.

