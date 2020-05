JAKARTA – PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Tbk telah menyiapkan langkah-langkah untuk memberikan layanan perbankan yang prima bagi masyarakat menjelang lebaran di tengah pandemi COVID-19. Perseroan telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp37,2 Triliun untuk kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI A.Solichin Lutfiyanto menjelaskan, uang tunai yang disiapkan oleh BRI tahun ini lebih kecil dibanding dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp48,2 Triliun.

“Setiap tahun memang tren kebutuhan uang kas menjelang lebaran semakin menurun karena masyarakat sudah mulai beralih ke transaksi digital, untuk tahun ini faktor lain yang mempengaruhi penurunan tersebut adanya pandemi yang terjadi,” ujarnya.

Selain mempersiapkan uang tunai, BRI juga memastikan kesiapan jaringan kantor dan e-channel. “236 Kantor BRI di seluruh Indonesia telah disiagakan untuk memberikan layanan terbatas bagi masyarakat serta penebusan setoran BBM / non BBM dari Pertamina dan Bulog. Selain itu, 17 Kantor BRI melayani pick up services ASDP dan 62 Kantor BRI melayani pick up services Garuda Indonesia,” imbuh Solichin.

Khusus untuk e-channel, BRI telah menyiapkan 18.667 mesin ATM dan 3.809 mesin CRM yang tersebar di seluruh Indonesia.

“BRI telah menyiapkan task force khusus yang nantinya akan melakukan patroli dan pengecekan secara berkala terhadap mesin mesin tersebut, sehingga nantinya apabila terjadi suatu kendala bisa segera diatasi secara cepat,” tuturnya.

Sebagai alternatif bertransaksi perbankan, masyarakat juga dapat memanfaatkan Agen BRILink yang tersebar diseluruh Indonesia hingga pelosok.

Saat ini, tercatat BRI memiliki lebih dari 428 ribu agen yang melayani transaksi perbankan seperti setor dan tarik tunai, transfer antar bank, pembayaran, isi ulang pulsa, belanja merchant, informasi rekening serta penjualan Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (AMKKM). Para agen ini beroperasi melayani transaksi keuangan masyarakat selama 7 hari dalam seminggu dan tidak sedikit yang beroperasi penuh selama 24 jam dalam sehari.

Solichin juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi digital menggunakan BRImo (Mobile Banking BRI) dan Internet Banking BRI sebagai bentuk dukungan terhadap PSBB dan imbauan physical distancing dari pemerintah.

“BRI telah menyiapkan berbagai promo menarik selama periode Ramadhan dan Lebaran bagi masyarakat untuk bertransaksi melalui BRImo dan Internet Banking BRI dengan harapan masyarakat semakin nyaman, aman dan mudah bertransaksi perbankan BRI dari rumah,” pungkasnya. (cm)

(fmi)