HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Siapkan Rp21 Triliun untuk Kebutuhan Uang Tunai Lebaran 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |11:08 WIB
BNI Siapkan Rp21 Triliun untuk Kebutuhan Uang Tunai Lebaran 2025
BNI menyediakan rata-rata 31 outlet kantor cabang dalam operasional terbatas mulai  28 Maret - 7 April  2024. (Foto: Okezone.com/BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyiapkan uang tunai hingga Rp21 triliun selama periode Lebaran mulai 21 Maret-3 April  2025. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sepanjang Hari Raya Idul Fitri 2025. 

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, persiapan uang tunai periode Lebaran 2025 sejalan dengan peralihan perilaku nasabah ke digital. Hal ini membuat alokasi uang tunai lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring berkurangnya transaksi tarik tunai di ATM, Cash Recycle Machine (CRM), maupun outlet cabang.

”Meskipun telah terjadi perubahan masyarakat yang lebih ke arah digital, namun kami memahami bahwa kebutuhan uang tunai saat lebaran dan libur panjang juga cukup besar dibandingkan saat normal, sehingga dengan kesiapan uang tunai ini nasabah dapat memenuhi kebutuhannya,” kata Okki, Rabu (12/3/2025). 

1. Transaksi BNI Mobile Banking

Adapun nominal transaksi BNI mobile banking dan wondr by BNI tumbuh sebesar 36,7% pada Januari 2025 dibandingkan periode sama tahun lalu (_year on year/YoY). Sedangkan frekuensi transaksi meningkat 35,4%. Pada saat lebaran  2024, nominal transaksi digital tersebut juga tumbuh 29% dibandingkan Januari 2024

”Dengan adanya layanan kami yang terintegrasi didukung oleh jaringan yang kuat dan digital perbankan yang meningkat, maka kebutuhan perbankan nasabah akan tetap terpenuhi,” ujar Okki.

2. BNI Siapkan 31 Outlet

Pada periode Lebaran tahun ini, BNI menyediakan rata-rata 31 outlet kantor cabang dalam operasional terbatas mulai  28 Maret - 7 April  2024. Operasional terbatas outlet tersebut melayani transaksi seperti setoran, penarikan, dan pemindahan rekening sesama BNI maksimum Rp25 juta, setoran BBM Pertamina, pembukaan rekening, dan kebutuhan transaksi lainnya termasuk akad kredit khusus untuk H-2 sebelum lebaran atau 28 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
