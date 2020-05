JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar AS atau Global Bonds pada hari ini. Diharapkan penerbitan obligasi ini dapat mengikuti kesuksesan penerbitan USD Bonds Pemerintah Indonesia dan Hutama Karya.

Pengumuman untuk penerbitan Global Bonds Bank Mandiri dengan tenor kurang lebih 5 tahun. Demikian dikutip dalam keterangan Kementerian BUMN, Selasa (5/5/2020.

Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar AS atau Global Bonds pada Senin 4 Mei 2020 sebesar USD600 juta atau setara Rp9 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar AS).

Baca Juga: Ada Covid-19, Bank Mandiri Akan Revisi Target Pertumbuhan Kredit

Dalam penawarannya, Hutama Karya membukukan kelebihan permintaan dari investor sebesar hampir 6 kali dari nilai yang diterbitkan. Hal ini membuktikan bahwa korporasi Indonesia, khususnya BUMN, masih dilirik sebagai alternatif investasi investor global.

Dalam surat utang yang diterbitkan ini, Hutama Karya menawarkan imbal hasil (yield) 3,8%.

Adapun investor yang melakukan pembelian Global Bonds berasal dari Asia (42%), Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (30%), dan Amerika Serikat (28%). Dana yang diperoleh Hutama Karya akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

(fbn)