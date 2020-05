JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange melanjutkan penurunan pada perdagangan kemarin. Emas melemah karena dolar AS menguat dan negara-negara AS terus membuka kembali bisnisnya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD22,1 atau 1,29% menjadi ditutup pada USD1.688,5 per ounce. Emas berada di bawah tekanan karena Indeks Dolar AS naik 0,32 poin atau 0,32% ke level 100,03, dikutip dari Xinhua, Kamis (7/5/2020).

Banyak negara bagian AS telah mulai membuka kembali bisnis, mengurangi permintaan safe haven untuk logam mulia. Meskipun inflasi yang dipicu oleh stimulus masih bisa menjadi faktor di pasar, para analis berpendapat bahwa investor fokus pada penguatan kembali yang kuat di ekonomi dunia.

Sebuah laporan yang dirilis oleh Automatic Data Processing, Inc. yang berbasis di AS menunjukkan bahwa lapangan kerja sektor swasta nonpertanian turun sebesar 20.236.000 pada bulan April. Sekitar 4 juta pekerjaan hilang dari sektor penghasil barang, dan 16 juta hilang dari sektor penyedia layanan. Para analis mencatat laporan itu sesuai dengan harapan dan memberi pertanda kemungkinan hasil buruk dari laporan pekerjaan berbasis pemerintah AS yang akan dirilis Jumat.

Sementara itu harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 9,5 sen atau 0,63%, menjadi ditutup pada USD15,015 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD19,2 atau 2,45% menjadi ditutup pada USD765,5 per ounce.

