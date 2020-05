NEW YORK - Harga minyak jatuh sekitar 2% di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sentimen lainnya terkait keraguan tentang seberapa cepat permintaan bahan bakar akan pulih dari krisis corona.

Sebenarnya harga minyak sudah rally dalam beberapa hari terakhir karena aktivitas di tengah pandemi mulai kembali.

Tetapi harga minyak kembali turun setelah China mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mempublikasikan target pertumbuhan tahunan untuk pertama kalinya.

Beijing juga menjanjikan akan lebih banyak mengalokasikan dana pemerintah karena pandemi terus menekan ekonomi.

"Coronavirus telah membatalkan satu dekade pertumbuhan permintaan minyak global dan pemulihan akan lambat," kata Broker PVM Stephen Brennock, dilansir dari Reuters, Sabtu (23/5/2020).

Minyak mentah berjangka Brent turun 93 sen atau 2,6% menjadi USD35,13 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir 67 sen, atau 2%, lebih rendah pada USD33,25 per barel.

Secara rata-rata, selama minggu ini, Brent dan WTI masing-masing naik 8% dan 13%, tetapi beberapa orang menilai harga minyak untuk kembali ke posisi semula terlalu jauh dan terlalu cepat. Sebagai informasi, harga minyak telah anjlok lebih dari 40% pada tahun ini. Kemudian baru rebound karena upaya oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutu untuk mengurangi pasokan. OPEC + mengurangi pasokan dengan rekor 9,7 juta barel per hari dari 1 Mei.

