JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta pegawai Kementerian Pertanian melaksanakan Halal bihalal Idul fitri 1441 H secara virtual hari ini. Acara tersebut terhubung dengan 650 kanal kantor dan Pegawai Kementan se-Indonesia.

Dalam kesempatannya Mentan Syahrul mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dalam perjalanannya, pasti pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Idul Fitri, menurutnya adalah momentum untuk kembali fitrah, menjadi suci karena kita mau memaafkan satu dengan yang lain.

“Maaf menjadi penting. Kita melepaskan beban-beban kebencian, ganjalan. Makna itu mari kita hadirkan di hari fitri ini. Bukan hanya sekedar mengucapkan maaf, tapi kita mampu menyelesaikan secara proporsional, rasional, dan normatif," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5/2020).

Menurut dia, halal bihalal yang dilakukan secara online ini adalah pengalaman pertama baginya, dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana, semua pihak harus bisa memetik substansi dan hikmah dari adanya pandemi Covid19.

"Kita bersyukur, dengan pandemi, keberadaan teknologi informasi, artificial intelegent, dan kecanggihan teknologi ini mampu mempertemukan kita semua. Kita harus bisa menyelamatkan kehidupan besok. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin,” ungkap dia.

Dia juga mengingatkan kepada jajaran Kementan untuk tidak menyandarkan sedikitpun pada importasi, demi kemandirian bangsa. Urusan pangan 267 juta rakyat Indonesia tetap harus ditangani dengan baik.

"Impor memang bukan sesuatu yang diharamkan. Tetapi tidak boleh kemandirian bangsa ini tersandera oleh itu. Kalau begitu, kita harus bekerja lebih keras. Petani harus dimotivasi dan tetap disemangati,” jelas dia.

Karenanya Mentan meminta seluruh jajaran Kementan terus bersemangat, dan tidak boleh mundur walau hanya setapak, meski dalam kondisi terbatas seperti saat ini. Integritas pegawai harus melompat melebihi level yang ada saat ini, dan tidak bekerja setengah hati.

“Mulai hari ini tancap gas. Tidak boleh berpikir dan bertindak biasa. Harus out of the box. Kita tidak boleh membiarkan bangsa yang besar ini terseok-seok,” tandas dia.

(rzy)