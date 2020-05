JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan kemarin. Harga minyak naik karena penurunan alat pengeboran (rig) AS.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli naik USD1,78 menjadi mantap pada USD35,49 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik USD0,04 menjadi ditutup pada USD35,33 per barel di London ICE Futures Exchange .

Jumlah pengeboran rig AS yang aktif untuk minyak turun 15 hingga 222 minggu ini, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes melaporkan pada hari Jumat. Hitungan rig minyak kini telah turun selama 11 minggu berturut-turut.

Total rig AS yang aktif, sementara itu, turun 17 hingga 301, menurut Baker Hughes dilansir dari Xinhua, Sabtu (30/5/2020).

Data datang satu hari setelah Administrasi Informasi Energi AS mengatakan persediaan minyak mentah negara itu meningkat 7,9 juta barel selama pekan yang berakhir 22 Mei, sementara stok di Cushing, pusat minyak utama AS, turun 3,4 juta barel.

Harga minyak membukukan kenaikan kuat bulan ini di tengah penurunan produksi oleh produsen utama dan harapan untuk pemulihan permintaan minyak mentah.

Benchmark depan AS WTI berjangka naik 88,4% untuk Mei, menandai kinerja bulanan terbaiknya dalam catatan, menurut Dow Jones Market Data. Benchmark global, Brent naik 39,8% untuk bulan ini.

(kmj)