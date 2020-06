Masyarakat kini semakin akrab bertransaksi secara online. Teknologi di bidang ekonomi dan pendanaan terus meningkat. Terlebih kabar tentang new normal atau normal baru, yang tengah digaungkan pemerintah akan segera diterapkan. Pemerintah akan melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang ditandai dengan dibukanya kembali aktivitas perekonomian secara bertahap.

Perkantoran, mal, pasar, toko, sekolah, dan lain sebagainya akan mulai dioperasikan secara bertahap. Sudahkah Anda mempersiapkan diri memasuki new normal? Ya, dalam situasi new normal, Anda harus bisa memanfaatkan layanan dan produk financial technology (fintech).

Menurut National Digital Research Centre, fintech merupakan istilah yang merujuk pada penyebutan inovasi di dalam jasa keuangan ataupun finansial. Atau bisa juga disebut sebagai inovasi yang diberikan sentuhan teknologi modern.

Tujuan fintech adalah untuk memaksimalkan penggunaan teknologi, mempertajam, mengubah, dan juga mempercepat pelayanan keuangan di dalam dunia bisnis. Artinya, berbagai metode pembayaran yang dilakukan, mulai dari pengelolaan aset, pengumpulan dana, hingga pinjaman bisa diatur dan dipercepat menggunakan bantuan teknologi tersebut.

Tokopedia, situs jual beli online terbesar di Indonesia, menghadirkan produk fintech terpercaya, yang dapat membantu Anda mempersiapkan diri memasuki new normal. Ya, Anda bisa mengajukan Kartu Kredit Jadi, Anda tidak perlu harus ke kantor maupun cabang bank yang mengeluarkan kartu kredit, sehingga akan meminimalisasi aktivitas di luar rumah.

Ajukan kartu kredit sesuai keinginan Anda. Kapan dan di mana saja secara online, tanpa harus bertemu dengan pihak marketing atau datang ke Bank terkait.

Anda bisa mengajukan kartu kredit dari berbagai bank besar di Indonesia, seperti Citibank, HSBC, Standard Chartered, dan masih banyak lagi.

Cara membuat kartu kredit online di Tokopedia pun sangat mudah. Tinggal isi formulir pengajuan, kemudian Anda bisa menemukan kartu kredit dengan mencari berdasarkan kriteria, jenis kartu, hingga bank penyedia kartu kredit. Setelah mengisi formulir dan memilih kartu kredit yang diinginkan, Anda tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari pihak bank terkait permohonan aplikasi kartu kredit Anda.

Produk fintech lainnya di Tokopedia, yakni Pinjaman Online Terpercaya Pinjaman online dapat membantu Anda dalam menghadapi situasi saat ini. Bagi Anda yang membutuhkan dana tunai, bisa memanfaatkan layanan ini.

Di samping kartu kredit dan pinjaman online untuk persiapan new normal, Anda juga bisa melakukan Investasi Emas di Tokopedia, lho.

Tak berbeda dengan sistem investasi emas konvensional, Anda bisa membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan.

Setiap gram emas yang Anda beli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian. Kelebihan investasi emas dari Tokopedia adalah Anda bisa membeli dan menjual emas dalam nominal paling rendah sekalipun, minimum Rp5.000 (Lima ribu rupiah).

Ketiga produk fintech di Tokopedia tersebut sangat membantu Anda dalam mempersiapkan diri kembali beraktivitas, setelah kurang lebih tiga bulan harus beraktivitas di rumah. CM

(yao)